Messaggi a teatro. C’è il festival delle scuole

Riparte Messaggi il Festival dei laboratori scolastici, che quest’anno compie il suo primo quarto di secolo raggiungendo la venticinquesima edizione e lo fa mettendo a confronto il lavoro svolto dai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Arezzo, guidati da operatori professionisti. Pur rappresentando la fine di un percorso che si sviluppa nel corso dell’anno scolastico e che riguarda il "fare" teatro a scuola, si trasforma in un’importante esperienza legata al "vedere", in cui giovani studenti di tutta la provincia possono guardarsi a vicenda e confrontarsi non soltanto sugli aspetti artistici, ma soprattutto sulle tematiche affrontate dai lavori, spesso individuate proprio dai ragazzi stessi.La rassegna è promossa e organizzata dalla Rete Teatrale Aretina all’interno del progetto "La Bottega dello Spettatore", dedicato al sostegno di programmi di ampliamento e formazione dei pubblici, realizzato grazie al contributo della Fondazione CR Firenze, con il sostegno della Regione Toscana e la collaborazione della Fondazione Guido d’Arezzo. Il ricco programma, che porterà sul palco quasi 200 ragazzi, si terrà fino al 28 maggio e vedrà impegnati, i 9 laboratori teatrali realizzati da Liceo Vittoria Colonna di Arezzo, Liceo Francesco Petrarca di Arezzo, I. S. Giovanni da Castiglione di Castiglion Fiorentino, Liceo Città di Piero di Sansepolcro e, ospiti interregionali di questa venticinquesima edizione l’I.S.I.S. Bassa Friulana di Cervignano del Friuli. Oggi e domani al Teatro Mecenate, il Liceo delle Scienze Umane ad indirizzo teatrale "Vittoria Colonna" presenterà al pubblico i suoi due spettacoli, esito dei laboratori, entrambi in replica unica alle 15:15. Spettacoli aperti a tutto il pubblico anche per il Liceo Classico e Musicale Francesco Petrarca che vedrà impegnati i suoi ragazzi lunedì 20, giovedì 23, domenica 26 e martedì 28 al Teatro Pietro Aretino, in doppia replica alle ore 19 e 21:30. Il programma prosegue al teatro Mecenate oggi alle 15,15 con il Liceo delle Scienze Umane Colonna" in Sogno di un pomeriggio di metà maggio, domani in scena Storie in-dipendenti. Al Pietro Aretino lunedì 20 maggio alle 19 e 21,30 il Liceo Musicale Petrarca in The Miles Gloriosus Show.