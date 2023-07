"Mercoledì di Anghiari": attesi migliaia di visitatori nel centro storico

ANGHIARI

Ci siamo! Dalle 18 in poi di oggi, scatta il primo dei nove "Mercoledì di Anghiari", evento giunto alla 17esima edizione, organizzato dal Centro Commerciale Naturale "Vie di Anghiari" e dalla Confesercenti di Arezzo, in collaborazione con il Comune, l’Associazione ProAnghiari, con il contributo della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo e con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, grazie anche al sostegno delle aziende Busatti e Caffè River. In ogni appuntamento vi sono serate a tema, con il jazz in piazza Mameli che diventa la grande novità dell’estate 2023 assieme all’allestimento in piazza IV Novembre del Giardino del Teatro, rivolto a un pubblico giovanile. E poi i laboratori di cucina per bambini in piazza Baldaccio e la rassegna di spettacoli teatrali denominata "Teatro in panchina" in piazza del Popolo. Assaggi di carne e vini, cene con menù speciali e ricchi taglieri, tutti fatti di specialità locali, sono l’altro elemento qualificante che accompagnerà i visitatori fino alla fine di agosto nello stupendo centro storico anghiarese.

"Anche quest’anno – ha spiegato Chiara Cascianini, responsabile di Confesercenti Valtiberina – tutti i mercoledì è confermata l’attivazione del servizio navetta per i tanti visitatori che vorranno venire ad Anghiari: partirà dalla zona ex Pierrot e dal Campo alla fiera. Da sottolineare l’importante impegno dei ristoranti ed i bar del centro storico, con i piatti che celebreranno la tradizione del territorio attraverso prodotti a chilometro zero e vini abbinati, ampliando le proprie pertinenze esterne per poter cenare sotto le stelle e offrendo musica di sottofondo e tante possibilità".

Il sindaco Alessandro Polcri mette in evidenza un altro aspetto: "Di questo evento voglio sottolineare l’aspetto di vitalità che di edizione in edizione si rinnova e lo spirito di affiatamento del nuovo gruppo dirigente".

C.R.