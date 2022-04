Mercato settimanale, prosegue la bagarre

di Marco Corsi

Polemiche sui social, sui mezzi di informazione e adesso anche nell’aula consiliare. A Montevarchi la futura collocazione del mercato settimanale ha agitato le acque e dopo la dura presa di posizione degli ambulanti, che non vogliono tornare in centro storico, ma chiedono di rimanere nella zona di piazza della Repubblica, la vicenda si sposta in consiglio comunale e assume anche significati politici. Il Partito democratico ha infatti chiesto di incontrare in commissione rappresentanti delle due parti in causa, "Ma la risposta della maggioranza è stata un secco no", hanno detto i consiglieri comunali del Pd cittadino Elisa Bertini, Samuele Cuzzoni, Luciano Rossetti e Letizia Baldetti.

Il gruppo consiliare di opposizione ha spiegato che durante l’incontro in commissione, il sindaco Chiassai Martini ha comunicato che non era stata trovata una soluzione condivisa fra i commercianti e gli ambulanti per la sede del mercato settimanale, che era stato spostato, causa pandemia, nell’area di viale Matteotti e piazza della Repubblica, attuale location. Le due posizioni sono contrapposte. Gli operatori del mercato vogliono che rimanga nella sua sede attuale, quelli del commercio che torni in centro storico. "Peccato che il sindaco non abbia chiarito le motivazioni del mancato accordo, ma soprattutto non siano state chiarite quali azioni ha perseguito l’amministrazione per favorire l’incontro tra le parti – ha spiegato il Pd – Quali proposte poi sono state fatte? E quale progetto concreto è stato predisposto per il centro storico? A fronte di questa palese incertezza il nostro consigliere Luciano Rossetti ha proposto di organizzare, come commissione, un’audizione delle associazioni dei commercianti e degli ambulanti per cercare di trovare una soluzione condivisa. La risposta è stata negativa con la motivazione che non sarebbe servita a niente. La nostra proposta è stata respinta dai consiglieri di maggioranza". "Noi crediamo si debba partire dall’ascolto per fare una vera sintesi e mediazione – hanno concluso i consiglieri del Partito democratico – Ma soprattutto crediamo che sul centro storico serva una vera progettualità nel breve e nel lungo periodo e che sia necessario investire e porre particolare attenzione, per invertire un trend di crisi che sembra aumentare anno dopo anno". E i commercianti? Marco Cristofani, a nome degli operatori del centro storico, ha ricordato che la sede storica del mercato è sempre stata il cuore della città ed è stato spostato solo a causa della pandemia.

"Per noi rappresenta una vetrina importante per portare tante persone in centro – ha aggiunto – e anche se il ritorno può non essere immediato, a medio e lungo termine c’è. " Se vogliamo che il centro storico sia davvero più vivo e vivibile, riportare qui il mercato è un passaggio fondamentale: sarebbe un controsenso non farlo", ha concluso. L’amministrazione, nei giorni scorsi, ha spiegato come si muoverà.

"Eravamo pronti ad appoggiare la soluzione che avrebbero proposto – ha detto il sindaco – ma purtroppo ogni parte è rimasta cristallizzata nella posizione di partenza, con i commercianti che vogliono il mercato in centro, mentre gli ambulanti vogliono restare in piazza della Repubblica. L’amministrazione comunale, dopo un periodo di ascolto, di incontri e di massima disponibilità al confronto con tutti gli operatori economici, prenderà una decisione coinvolgendo i consiglieri comunali che rappresentano la comunità".