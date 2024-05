Mercato Europeo a San Giovanni. Come cambia la viabilità

Arezzo, 15 maggio 2024 – Il prossimo fine settimana, a San Giovanni, si terrà il Mercato Europeo e affinché la manifestazione possa svolgersi al meglio garantendo la sicurezza di tutti i partecipanti, sono stati previsti alcuni cambiamenti alla viabilità cittadina. In particolare in viale Diaz, nel tratto compreso tra corso Italia e la strada regionale 69, dalle ore 6 di giovedì 16 maggio alle ore 6 di lunedì 20 maggio 2024, sono vietati il transito e la sosta per tutti i veicoli ad esclusione di quelli funzionali allo svolgimento della manifestazione e quelli muniti di regolare autorizzazione alla circolazione. Quest’ultimi potranno transitare nel viale soltanto dalle 1 alle 9 per recarsi nei propri resede privati e garage e sostare sulla pubblica strada per il tempo strettamente necessario ad effettuare operazioni di carico e scarico.

In Lungarno Risorgimento, nel tratto compreso tra via Vittorio Veneto e Via 3 Novembre, lato edifici, e in via Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra il civico 20 ed il civico 11, lato Borro della Madonna, dalle 6 di giovedì 16 maggio alle 6 di lunedì 20 maggio, è istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli ad eccezione esclusivamente di quelli degli operatori commerciali partecipanti al Mercato europeo. Dalle ore 9 di giovedì 16 maggio alle ore 19,30 di sabato 18 maggio, i titolari di autorizzazione al transito all’interno della ztl di viale Diaz potranno sostare liberamente all’interno delle aree a pagamento collocate in via Vittorio Veneto, via 3 Novembre, via Martiri della Libertà, via della Costituzione e via 2 Giugno, a condizione che venga esposto in modo ben visibile sul cruscotto anteriore l’autorizzazione al transito regolarmente vidimata per l’anno in corso.

In via Giovanni da San Giovanni, nel tratto compreso tra via Veneto e viale Diaz, dalle ore 17 alle ore 24 dei giorni 16, 17 e 18 maggio e dalle ore 15 alle ore 24 del giorno 19 maggio, è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli. In via Vittorio Veneto, nei momenti di maggiore afflusso di persone all’area di svolgimento della manifestazione e nelle fasce orarie individuate nel periodo precedente, per garantire la sicurezza dei partecipanti è istituita la direzione obbligatoria a diritto all’intersezione con via Giovanni da San Giovanni. Domenica 19 maggio dalle ore 15 alle ore 24 (e comunque in tutte quelle situazioni in cui per l’affluenza del pubblico sia necessario provvedere in tal senso a giudizio del personale in servizio del Comando Polizia Municipale), sono istituiti in via Vittorio Veneto la direzione obbligatoria diritto sinistra all’intersezione con corso Italia, in via Martiri della Libertà l’obbligo di svolta a destra all’intersezione con corso Italia, in via Lavagnini l’obbligo di svolta a sinistra verso Via M. della Libertà all’intersezione con corso Italia, e l’obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Don Luigi Sturzo per i veicoli circolanti in direzione Arezzo – Firenze.

In Corso Italia è istituito il senso unico di transito con direzione FI-AR, per tutti i veicoli, nel tratto compreso tra Via S. E. Gori e Via Veneto, nel giorno di domenica 19 maggio in tutte quelle situazioni in cui per l’affluenza del pubblico sia necessario provvedere in tal senso a giudizio del personale in servizio del Comando Polizia Municipale. Inoltre, con ordinanza sindacale, è istituito il divieto di vendita e somministrazione di bevande contenute in recipienti di vetro e lattine, in occasione dello svolgimento della manifestazione. In particolare dal 16 al 19 maggio, e comunque fino al termine del mercato europeo, in viale Diaz, è vietata la vendita e la somministrazione nonché l’introduzione di alimenti e/o bevande in contenitori di vetro e lattine. E’ consentita la vendita per asporto di bottiglie in vetro esclusivamente se contenute in confezioni rigide di cartone, o altro materiale simile. E’ inoltre vietata la vendita e la somministrazione di bevande classificate superalcoliche dopo le 23. Le aree per la sosta consigliate nei pressi della manifestazione sono i parcheggi a pagamento di via Vittorio Veneto, via della Costituzione, via Spartaco Lavagnini, via Martiri della Libertà e via 2 Giugno o il parcheggio di via 2 Giugno.