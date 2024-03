Mercato delle Pulci con 600 espositori. Due giornate tra eventi, riuso e riciclo

Oggi e domani torna l’atteso appuntamento con il Mercato delle pulci, il più grande evento di vendita dell’usato di privati in Italia. Ad Arezzo Fiere e Congressi, come di consueto, saranno due le giornate all’insegna del riciclo, del riuso e della partecipazione. I seicento banchi, in questa edizione, saranno distribuiti secondo due macrosettori: il settore rosa con quattro padiglioni sull’usato contemporaneo di privati cittadini che vendono le loro cose personali e usate con il limite di 50 euro a pezzo, e il settore blu con due padiglioni sul vintage, antiquariato, collezionismo, handmade di hobbisti, di cui uno nuovo, il padiglione Rarity con l’usato passato selezionato e più ricercato di partite iva e professionisti. Tantissimi gli eventi collaterali. In questa edizione ci sarà un’attenzione speciale per i bambini e per le loro famiglie: l’associazione "Latte di Mamma" organizzerà un "baby pit-stop" nel padiglione "Bambini e giochi". Nelle piazzole dell’associazione ci sarà un fasciatoio per cambiare i più piccoli e uno spazio dedicato all’allattamento. Sarà anche teatro della personale di un grande maestro, l’aretino Cesare del Brenna, lo scultore orafo che porta tutta la sua leggiadria e visionarietà con la mostra "Una maschera al tempo". Presente anche il centro d’aste Guido Riccio per una valutazione di oggetti vintage, e poi le sessioni di autoritratto fotografico per riscoprire le proprie emozioni in una stanza privata davanti alla reception a cura di Luca Baldassari, i flash mob della scuola di danza Let me Dance e dell’orchestrina di I Sonisti della scuola Musaika del Mosaico di Andreina. Ingresso: 3 euro, Oggi accesso dalle 15 alle 19 e domani dalle 9 alle 19.