Mercato coperto degli agricoltori. La struttura pronta a inizio anno

Si alzerà presto il sipario sulla nuova sede del Mercato Coperto degli Agricoltori di Montevarchi in piazza dell’Antica Gora, punto di riferimento per la filiera corta e per la promozione dei prodotti locali. I lavori, attualmente in corso, stanno procedendo secondo l’ultimo cronoprogramma, e la data di inaugurazione è fissata nei primi mesi del 2026. Intanto nel cantiere, conclusa la sistemazione esterna dell’immobile ricostruito ex novo sulle ceneri del vecchio stabile, si procede a buon ritmo con la fase dedicata all’impiantistica, così da dotare gli ambienti di adeguata climatizzazione e delle necessarie reti tecnologiche, con uno sguardo attento all’efficientamento energetico. L’intento infatti è stato di realizzare una struttura all’avanguardia, sostenibile e corredata di soluzioni virtuose che permettano di garantire l’autosufficienza grazie all’utilizzo di pannelli solari, sistemi per il recupero del calore prodotto dagli elettrodomestici e strategie in grado di abbassare i costi in bolletta. Costruito seguendo i canoni della bioedilizia, con attenzione alla sostenibilità ambientale e all’accessibilità, il nuovo "Mercatale" è stato concepito su due livelli: il piano terra ospiterà gli spazi per la vendita, che saranno ampi e funzionali, mentre il primo verrà destinato a iniziative didattiche, degustazioni, laboratori, show cooking ed eventi culturali. Va sottolineato, peraltro, che qui avrà sede anche il Distretto Rurale e Biologico del Valdarno Superiore. Il costo complessivo dell’intervento è di circa 1 milione e 253 mila euro, coperti per il 60 per cento dai produttori appartenenti alla Rete del Mercato Coperto e per il restante dal Ministero delle Politiche Agricole e dall’Unione dei Comuni del Pratomagno attraverso un bando presentato dal Distretto Rurale e Biologico del Valdarno per la promozione della filiera corta e la valorizzazione dei prodotti della montagna. Il nuovo complesso non sarà soltanto un mercato, ma un vero e proprio centro per far conoscere e valorizzare la cultura alimentare, la biodiversità e la sostenibilità del territorio.

Nel frattempo, le attività di vendita proseguono nella collocazione provvisoria di via Trieste, luogo di incontro con i cittadini nell’ottica di mantenere vivo il reciproco legame con la valle dove nei primi anni del millennio nacque uno degli esempi pionieristici in Toscana di insediamento fisso di vendita di prodotti a chilometro zero. Un’esperienza cresciuta nel tempo fino a diventare una realtà consolidata nel panorama locale, regionale e nazionale che tra poco potrà contare su una struttura funzionale in virtù del progetto della Rete dei Produttori del Mercatale in collaborazione con il Comune di Montevarchi.