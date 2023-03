"Mercatino in Danza" Ad Arezzo Fiere tre giorni di show

Torna in scena il Calcit con "Mercatino in Danza 2023". Dopo tre anni di sospensione a causa del Covid, ritorna la manifestazione giunta all’ottava edizione che si svolge ad Arezzo Fiere in via Spallanzani oggi, domani e domenica 5 marzo. Si parte oggi con la quarta edizione del Gala della Danza in ricordo di Otello Bracci, indimenticato consigliere del Calcit fin dalla fondazione del comitato autonomo lotta ai tumori. Partecipano all’evento tantissime scuole di danza del territorio: Arcobaleno, Dance Studio, Danzarno di Capolona, Live Love Dance, Let me Dance, Fame Star Academy, Centro studi danza Incisa, Dance Aacdemy di Arezzo e Castiglion Fibocchi, La Danzeria, Two pass Dance di Soci, Freestyle Dance School e i ragazzi del Liceo Coreutico Piero della Francesca di Arezzo. Per tre giorni esibizioni e show, al termine delle serate verranno assegnati i primi: Premio del pubblico 2023, Premio all’esibizione più coinvolgente, Premio il più piccolo partecipante. E poi il Premio Città di Arezzo offerto dal Comune alla scuola più solidale con il maggior numero di allievi presenti. E domenica al palaffari arriva la Festa del bambini tra salute, sport e divertimento.