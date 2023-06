Mercatino in Concerto e Concorso Barulli, ecco tutti i premiati

Domenica scorsa si è conclusa la 29°Rassegna Musicale del Calcit Mercatino in concerto ed il 21° Concorso musicale “Gianfranco Barulli“. Gli iscritti e partecipanti sono stati 417, la manifestazione iniziata il 15 maggio si è tenuta tra Circolo Artistico, Casa della Musica e Teatro Petrarca; diretta da Greta Palazzini. Presidente della giuria finale Claudio Santori insieme ai maestri Luca Rinaldi, Leonora Baldelli e Gaia Matteini. Sono stati raccolti oltre 11mila euro totalmente devoluti al Comitato Autonomo Lotta Contro i Tumori di Arezzo per sostenere il servizio di cure domiciliari oncologiche Scudo. Ecco i risultati Finali del 21° Concorso “Barulli“. Primo Premio Assoluto a Francesco Pambianco di Arezzo. Primo Premio finale a Michelangelo Arrigucci flauto Prato. Secondo Premio al Duo Maria Carolina Leucalitti e Tommaso Magnani canto e pianoforte Arezzo. Terzo premio ex- aequo Giulia Genoese pianoforte Arezzo e Viola Solini pianoforte Arezzo. Quarto Premio Elena Vella pianoforte Arezzo. Premio Speciale “Gianpaolo Dicembrini” ad Anna Stoppani canto e pianoforte Città di Castello. Premio Speciale “ Gianfranco Barulli“ a Giorgio Trisolini pianoforte Arezzo, Premio Speciale “Italo Marconi” a Matilde Piccardi canto e pianoforte Montepulciano, i anche il Premio Speciale “Silvano Grandi”. Premio Speciale “ Combinata“ Elena Vella pianoforte Arezzo. Premio Speciale “ Maria Grazia Panini“ a Charlotte Ieva pianoforte Monte San Savino. La classifica delle 22 scuole: 1° Corsi Circolo Artistico Arezzo, seconda Le 7 Note, terza Istituto Graziano di Chiusi. Tra i maestri: prima Greta Palazzini. Il 6° Premio “Città di Arezzo” 2023: prima classificata Giulia Genoese, secondo il Duo Elena Vella e Alesandra Andreiu, Poi Irene Matteini. Inoltre è stata presentata l’Orchestra Sinfonica del Calcit con cui si è esibito il vincitore della Scorsa Edizione, diretta dal Maestro Carmelo Giallombardo.