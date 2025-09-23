Mercatino e Calcit in scena da record. Palaffari, raccolti quasi 20mila euro

Si è conclusa domenica con il Mercatino dei Ragazzi nel piazzale del palaffari e 19.310 euro totali raccolti, la cinque giorni di Calcit in Scena ad Arezzo Fiere. Una settimana ricca di appuntamenti per parlare di salute, Giostra del Saracino, teatro e danza, terminata con la grande vendita benefica del Mercatino.

Giancarlo Sassoli Presidente del Calcit, è stata una settimana molto partecipata quella di Calcit In Scena? "Sì, nel corso delle cinque serate abbiamo avuto una serie di iniziative con spazi dedicati alla sanità, ai quartieri della Giostra del Saracino, alle scuole di ballo, alle band degli anni 70/80, al teatro amatoriale, alle scuole di canto giovanile. Un doveroso ringraziamento a tutti per la partecipazione, la vicinanza dimostrata al Calcit e ai volontari in pensione dell’associazione nazionale polizia di Stato che hanno garantito la vigilanza. La settimana si è conclusa con il Mercatino dei ragazzi a cui hanno partecipato 80 banchi. Si tratta del Mercatino più numeroso dopo quello di maggio. C’erano ragazzi ma anche adulti, bambini cresciuti col Calcit che ormai da 40 anni partecipano ai mercatini. Espositori storici e il gruppo di via Fiorentina. Il Mercatino è stato anche punto di partenza e arrivo di tante gite domenicali a piedi e in bici".

Quali i prossimi appuntamenti con i Mercatini? "Il 28 di settembre avremo due eventi, mercatini a Patrignone e a Castiglion Fibocchi. Il 5 ottobre saremo a San Leo e a Santa Firmina con i banchini. Ma l’appuntamento più importante d’autunno sarà il 19 ottobre in piazza San Jacopo. Da qualche anno infatti abbiamo ricominciato a fare il Mercatino dei ragazzi nel luogo in cui tutto è partito nel 1978. Cercheremo in quell’occasione di dare spazio agli espositori storici, il Calcit nacque lì".

I fondi raccolti andranno allo Scudo o ci sono altri obiettivi? "Il Servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche gratuito per gli aretini, è l’investimento più grosso che facciamo, costa 350 mila euro all’anno quindi finanziarlo è il nostro principale obiettivo, è l’investimento più sostanzioso. Ma ci sono anche donazioni in corso, alcune si dovrebbero concretizzare entro il mese di ottobre: una rivolta agli ambulatori di urologia, mentre per un’altra si tratta di strumentazione rivolta alla gastroenterologia, insieme fanno oltre 100mila euro di investimento, più altre piccole cose da qualche migliaia di euro. Stiamo preparando anche il calendario 2026 che cominceremo a distribuire a fine ottobre: si potrà acquistare alla sede del Calcit e in vari eventi ad hoc. Quello col calendario è un appuntamento che facciamo da 20 anni e che riscuote sempre successo. Stiamo anche preparando l’invio delle lettere di fine anno in cui chiediamo 10 euro alle famiglie e 50 alle aziende a sostegno del Calcit e in cui presentiamo il resoconto di quanto fatto durante l’anno".

Gli aretini sostengono sempre il Calcit e i suoi obiettivi, avete ricevuto qualche donazione particolare? "E’ in corso un lascito di una signora di 20-30 mila euro che si dovrebbe concretizzare entro l’autunno, spesso riceviamo infatti delle eredità. Tra le altre cose abbiamo ricevuto da una signora un’eredità importante: si tratta di due appartamenti che adesso sono in vendita del valore complessivo di 500mila euro, aspettiamo l’offerta giusta. C’è sempre grande attenzione verso il Calcit".