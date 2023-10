Mercatino dei Ragazzi. Appuntamento a Santa Firmina

Si svolgerà oggi domenica 1°

ottobre dalle 8 e per tutta la giornata in zona chiesa il Mercatino dei Ragazzi del Calcit a Santa Firmina. Per informazioni: 333 1715111. L’evento precede il Mercatino dei ragazzi di San Marco La Sella che si svolgerà al centro aggregazione sociale di via Romana 164 e in programma domenica 22 ottobre (informazioni: 335 6004165) e prima del più grande mercatino dei Ragazzi di Arezzo che si svolgerà in piazza San Jacopo domenica 15 ottobre.

In vendita come sempre un po’ di tutto: oggi ci saranno canchi che esporranno dai casalinghi all’oggettistica per la casa, dall’abbigliamento per uomo, donna e bambino, ai giochi per bambini fino all’attrezzatura per l’infanzia.

Ma tra i tanti banchini presenti sarà possibile trovare anche libri, stampe, quadri, accessori e curiosità di ogni tipo.

Come sempre il ricavato andrà al Servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche che il Calcit sostiene ogni anno.