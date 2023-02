Mercatino, assalto al centro affari Quarantamila trainati dalle Pulci

di Alberto Pierini

Si presentano al Centro Affari cinque minuti dopo le 9: ma le partenze intelligenti funzionano dappertutto, meno che al Mercatino delle Pulci. Perché a quell’ora svolti verso l’autostrada e già sfiori le prime auto parcheggiate lungo il raccordo. E da quel momento il flusso è inarrestabile. A fine giornata la stima sarà di almeno quarantamila persone, eguagliando il record storico di questo evento. Un record centrato, piccolo particolare, prima della pandemia.

Sì, la febbre dei banchini torna a divampare. E pensare che i protagonisti da allora sono calati, forse per il peso delle paure, forse perché una parte purtroppo non c’è più. Ieri gli espositori erano in tutto 550, ma in passato avevano sfiorato gli ottocento. Però l’effetto è da tutto esaurito. Anche se il ritorno del biglietto di ingresso poteva spaventare qualcuno. Macchè, i due euro scorrono come acqua. E da quelle parti due euro un valore ce l’hanno: perché a quel prezzo trovi un paio di scarpe, una camicia, due libri addirittura. No, il monetone non fa paura e non spegne la festa.

Dietro ai banchi degli svuotasoffitte, il padiglione in assoluto più grande della mostra, intere famiglie. Genitori, figli, zii: si danno il cambio durante il giorno, se non altro per mangiare qualcosa. E su quello c’è l’imbarazzo della scelta: i punti gastronomici sono a tutti gli angoli, tante le attività che bissano il bar o la gastronomia tra le pareti del Centro Affari.

"Quanto costa quel lume?". Un signore lo punta, è di quelli da tavola in vetro soffiato. "Il prezzo è 15 euro, meno di così si muore". Ma qui come al Calcit le trattative non muoiono mai. "Guardi, qui è sbeccato": l’analisi ai raggi x non perdona nulla. "Beh glielo dò per dieci". "No, lo prendo solo a cinque". E lei rassegnata molla il lume.

C’è un lato dove sono gomito a gomito vinta, antiquariato, collezionismo. E un altro dove c’è spazio per i più creativi, dipinti o sculture che siano.

Un mondo colorato, tra casalinghi, arredi, negozianti che concentrano lo sbaracco e gode nel trarre almeno un po’ di profitto da merce ormai invenduta.

Poi la solidarietà, le associazioni: e perfino chi va a vendere le conserve fatte in casa. I varchi di accesso sono mille ed è un miracolo che i più passino dalla biglietteria evitando scorciatoie.

La folla sale durante il giorno, tocca la punta nel pomeriggio. Lo misuri dai padiglioni. Lo misuri dai parcheggi. Se posti restano è in quello principale, essendo a pagamento, un euro e mezzo l’ora. E così in tanti cercano alternative con i condomini intorno costretti a piazzare catene per evitare la sosta abusiva. Succede in molti degli eventi di Arezzo Fiere ma questo alla fine è il più affollato di tutti.

E Silvia Ciarpaglini, l’ideatrice dell’appuntamento, ha l’aria di chi ormai delega l’evento alla squadra: ma si tiene ben stretta la corona da regina delle Pulci.