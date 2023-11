Mercatini natalizi da record. Il centro apre alla festa. Via al percorso di presepi

di Claudio Roselli

"Questa dovrà essere l’edizione della consacrazione e del salto di qualità tanto, atteso perché diventi un grande evento. Quanto di positivo messo in atto nel 2022, che ha riscosso consensi fra la gente, deve ora trovare piena realizzazione nell’edizione che presto prenderà il via". Così l’assessore Francesca Mercati ha introdotto ieri mattina il "Borgo del Natale" 2023, la rassegna di appuntamenti legati alle festività che prenderà il via con una settimana di anticipo rispetto al vecchio calendario, ossia sabato 2 dicembre con l’accensione delle luminarie, per poi arrivare a domenica 7 gennaio. Maggiore qualità di proposte, che in ultima analisi è il frutto della giusta armonia venutasi finalmente a creare fra le realtà coinvolte: Confcommercio, Confesercenti, Commercianti del Centro Storico, Cna e Confartigianato, racchiusi nel consorzio Terre della Valtiberina. Aumenta intanto il numero delle casette in legno del mercatino natalizio: saranno in totale 20 fra piazza Torre di Berta e via Matteotti, nelle quali sarà possibile trovare tante idee regalo, creazioni uniche e originali, con un’ampia selezione di prodotti speciali per amici e familiari. Non solo oggetti natalizi, ma anche buonissime specialità da gustare grazie alle preparazioni dei ristoratori e gestori che portano in piazza le proprie leccornie in un’atmosfera densa di fascino. E poi gli artisti locali con le compagnie teatrali ad animare le vie del Borgo con spettacoli itineranti, più la parata Disney di domenica 10 dicembre. Ampio spazio sarà dedicato ai presepi: come da tradizione, la Società Rionale di Porta Romana inaugurerà il proprio presepe nella chiesa di Santa Marta l’8 dicembre e sarà aperta a pubblico per tutta la durata delle feste, con prolungamento fino al 17 gennaio. Lo stesso giorno aprirà le porte ai visitatori anche la sempre più ricca Mostra di Arte presepiale, organizzata dall’Accademia Enogastronomica e allestita in parte all’interno della Chiesa dei Servi di Maria e nell’edificio della ex scuola media "Luca Pacioli". La natività sarà celebrata anche quest’anno con l’installazione dell’opera omonima di Piero della Francesca che torna alle porte del centro storico grazie all’impegno dell’associazione "Le Centopelli", la quale avrà cura anche dell’allestimento dell’albero di Natale di Porta Fiorentina. Tornerà il presepe vivente a cura della pro Loco di Gricignano con 4 appuntamenti.