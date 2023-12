Mercatini, musica e luminarie. Il ponte porta folla in Valdarno

Gran folla a Montevarchi e San Giovanni per il primo week end del periodo natalizio. Complice anche la giornata, tutto sommato accettabile, anche a livello climatico, migliaia di persone hanno preso d’assalto i due centri storici, con tanti eventi soprattutto per i bambini. A San Giovanni, sabato scorso, si è tenuto il tradizionale mercatino del Calcit e sono stati raccolti oltre 3.000 euro. Domenica scorsa l’edizione straordinaria del mercato settimanale, per l’intera giornata, che ha fatto registrare il tutto esaurito. Tanta gente anche a Montevarchi. Sabato il coro natalizio degli studenti dell’istituto comprensivo Magiotti e i clown ferux, ieri ottima affluenza per il Mercatino della Nave e per lo spettacolo dello Studio Danza Caroline "Sulle note dello schiaccianoci". Negozi aperti, per la partenza dello shopping natalizio. I commercianti montevarchini e sangiovannesi auspicano una corsa al regalo migliore di quella degli anni passati.

L’epoca del Covid, per fortuna, è definitivamente alle spalle e la sensazione, suffragata anche dai fatti, è che ci sia più voglia di uscire e di spendere. C’è sempre da tenere in considerazione il fenomeno dell’e.commerce, ma più di una volta, anche le associazioni di categoria, hanno battuto il tasto sull’importanza di considerare i cosiddetti negozi di vicinato. Molti gli eventi anche questa settimana. A San Giovanni, domani sera, al Masaccio, si terrà un evento speciale in pellicola, con la proiezione del film "Biancaneve e i sette nani" di Walt Disney nell’ambito della rassegna "La nostra memoria inquieta", mentre giovedì, nei saloni della Basilica, cena degli auguri del Calcit Valdarno. A Montevarchi, invece, si passa direttamente a venerdì 15 dicembre con il concerto "Christmas" a cura del Coro Polifonico di San Lorenzo e dell’Arezzo Open Orchestra, in programma alla Chiesa di Sant’Andrea Corsini. Poi le ricche iniziative del fine settimana. Spazio anche alla cultura. A San Giovanni ben quattro le mostre in svolgimento nel periodo natalizio. Al Museo delle Terre Nuove e al museo della Basilica sarà possibile visitare "Bizzarro e capriccioso umore. Giovanni da San Giovanni, pittore senza regola alla corte medicea. A Casa Masaccio è allestita la mostra Orizzonti a cura di Daniele Fenaroli con la collezione di Giuseppe Iannaccone ed il supporto di Cloe Perrone, mentre alla Cappella dei Pellegrini è in svolgimento la rassegna presepi "Francesco, la ricchezza della povertà". A Montevarchi da visitare in particolare la mostra dei presepi e l’antologica di Mauro Capitani in Palazzo del Podestà