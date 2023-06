Mercatini medievali nelle piazze del centro

Mentre in via Guelfa è di scena il Cortona Comics le due piazze principali della città ospitano un’altra giornata di festa legata alla giostra dell’archidado. Di scena per l’intera giornata i mercatini medievali con molti stand di artigianato artistico e prodotti di gastronomia. Non mancheranno anche oggi spettacoli di intrattenimento con giullari, danzatori e musici che si esibiranno nelle vie e nelle piazze della città. Fra le attrazioni presenti c’è anche l’angolo di tiro con l’arco, dove è possibile imparare a fare a centro e allenarsi con gli arcieri della Compagnia della Civetta della città di Cortona. Ci saranno anche oggi le esibizioni del Gruppo sbandieratori e musici della città di Cortona, aperta la Taverna del Balestriere per riscoprire gli antichi sapori cortonesi. Il clou della giostra dell’archidado è in programma domenica 11 giugno con la sfida tra i rioni per decretare il miglior balestriere.