Mercati giù: persi 250 ambulanti Paesi senza banchi, buchi al Giotto

di Alberto Pierini

Erano stati tra i primi commercianti a ripartire dopo il Covid, sfruttando il vantaggio, almeno in quel caso, di lavorare all’aperto. Ma evidentemente non è bastato. Perché gli anni a cavallo della pandemia sono stati un setaccio durissimo per gli ambulanti. Tanto da mettere i mercati ad una dieta spartana.

I numeri della Camera di Commercio sono netti. In tre anni, dal 2019 all’ultimo report del 2022, sono stati 252 gli operatori ad attaccare la licenza al chiodo. Un’emorragia in piena regola, che del resto corrisponde a quello che sta succedendo in tutta Italia, dalla vicina Firenze al nord e al sud del mondo.

Il calo è stimato intorno al 10%. Ed è bilanciato solo in piccola parte. Le nuove iscrizioni negli stessi anni sotto la lente sono state 115. Decisamente meno della metà. E fatalmente con esercizi ancora non abbastanza solidi da sfidare il mare aperto.

E le prime conseguenze sono immediate. "Ci sono interi paesi soprattutto in Casentino – ci confermano da Confcommercio – nei quali sono ormai cancellate perfino le fiere annuali. Ne contavamo prima degli anni neri una trentina, ora non sono più delle dita di una mano".

I paesi pagano il prezzo più alto, ed è un fil rouge che non si ferma solo al commercio ambulante, considerando anche che nei piccoli borghi questi appuntamenti hanno un sapore identitario: i mercatini si accompagnano alla festa patronale o comunque all’evento che coincide con il ritorno di tanta gente.

Ma il rimbalzo non si ferma in periferia: e anche al mercato del Giotto i vuoti si stanno aprendo. "Abbiamo chiesto al Comune – conferma Lucio Gori dalla Confesercenti – un incontro per trovare insieme delle soluzioni: il percorso si sta sfrangiando e i buchi in un mercato non sono mai positivi. Forse ci vorrà un accorpamento".

Una flessione di offerta che non sempre corrisponde a quella della domanda. Sempre in base ai dati, in questo caso nazionali, di Confesercenti più di un intervistato su tre ha fatto la spesa negli ultimi dodici mesi in un mercato ambulante e quasi l’80% in un mercatino settimanale. Rovesciando i dati, solo un italiano sui dieci dichiara di non servirsene mai. E la Toscana è una delle terre a maggior radicamento sul fronte del commercio in sede pubblica.

Però è chiaro che è in corso anche una trasformazione delle abitudini.

Il Covid non spiega tutto. Anche la stagione dei rincari ha avuto il suo prezzo. In particolare gli scossoni al gasolio e ai carburanti in generale, una delle voci per chi si muove con lo stand tra mercati e mercatini. E non solo. "In tutti gli eventi straordinari, compresi quelli dei paesi, sono cambiate – spiegano da Ascom – i piani di sicurezza e quindi c’è stato un aumento di spese". Aumento che dagli organizzatori si riverbera poi sugli operatori.

E c’è chi ad un certo punto si ferma, mettendo in bilancia costi e ricavi. Poi c’è un altro nodo pesante: manca il ricambio generazionale. Attività che si trasferivano di padre in figlio si interrompono di colpo, quando le strade in famiglia divergano. Una svolta che pesa perfino sulla Fiera Antiquaria e pesa ancora di più sul mercato ambulante in senso stretto.

Al cui interno crescono gli imprenditori stranieri: e dove sale anche la richiesta di controlli per evitare che nel vortice dei subaffitti non si sappia più chi è in campo e chi no. A reggere meglio è il settore agroalimentare: a soffrire è il resto della merceologia, quella che trova più rivalità nei supermercati e nell’online, i cui effetti arrivano dappertutto. Niente sarà più come prima, si diceva nei lunghi mesi del Covid: possibile per una volta averci indovinato?