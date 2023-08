Mercati, continua il calo dei banchi Strade in bilico alla Fiera del Mestolo Mentre arriva la rivoluzione digitale

di Alberto Pierini

A pranzo andavamo in via Pietro Aretino. Lì, all’incrocio con via Margaritone, subito dietro Sant’Agostino, in un regno dei parcheggi trasformato tre volte all’anno in un mercato. Anzi in una fiera: la Fiera del Mestolo. Forse ci torneremo anche stavolta, nella tre giorni dal 9 all’undici settembre. O forse no.

Perché i banchi degli ambulanti continuano a calare, frutto di una crisi ancora in parte figlia del Covid: e il mercato di via Giotto, il gigante, è uno dei termometri. I primi segnali indicano una flessione di operatori anche per il Mestolo.

E nel caso le strade in bilico sono almeno due: una è via Assab, la traversa di via Crispi, e l’altra proprio via Pietro Aretino. Non è una sentenza ma ieri l’ipotesi è danzata in un rapido confronto tra l’assessore Simone Chierici e le categorie. L’ultima parola spetta alle iscrizioni, perché se sufficienti nessuno si divertirà a fare a fatte il mestolo.

Ma la soluzione è più che probabile: tra l’altro gli stand si starebbe diradando perfino a Sant’Agostino. Il Mestolo, si sa, è uno di quegli eventi che campeggiano soprattutto nella tradizione aretina. Da sempre lo snodo tra l’estate e l’autunno,il ritorno a casa, la ripartenza dalle ferie.

E i suoi prodotti ne rispecchiano l’anima. Non tanto i mestoli, ormai agli sgoccioli, ma quei sapori che tradisci d’estate per rigustarli d’inverno. Ma un mercato ha una regola aurea: non deve avere interruzioni. E stavolta il percorso dovrebbe essere ridotto. Per concentrarsi soprattutto intorno all’Eden, in via Spinello, nella parte bassa di via Margaritone.

Lo scopriremo presto, in una città che però ormai prende le misure sul problema. Al Comune le associazioni chiedono di rimettere mano anche al serpentone di via Giotto. Tagliando qualche ramo secco: un problema ancora prematuro ma da cosa nasce cosa. O in questo caso forse muore. La sede del mercatissimo del sabato è intoccabile, non c’è dubbio: ma qualche tocco e ritocco comincia ad entrare nei radar, specie a ridosso della rotatoria che precede lo stadio.

Intanto zitta zitta sta partendo un’altra rivoluzione: quella digitale. I banchi sono di legno e gli ombrelloni di stoffa: però l’innovazione può dire la sua anche in questo campo. Ipotesi? La gestione delle presenze. Ad ogni edizione il copione è ricorrente. I posti sono assegnati, arriva l’ambulante e lo occupa, passano i vigili per verificare che quegli spazi siano realmente coperti e lo comunica agli uffici del Comune.

Magari in futuro potrebbe avvenire che lo stesso ambulante comunichi la sua presenza, senza muoversi e con una di quelle soluzioni, dalle app al telefonino, che i figli colgono al volo e i genitori non capiscono. L’anticipo di una "spunta", l’assegnazione dei posti, da remoto anche alla Fiera? E’ il futuro bellezza e nessuno lo può fermare