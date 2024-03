Mercatale, via ai lavori. Nuovo edificio a due piani. Spazi per lezioni di cucina

Partiranno domani i lavori di demolizione del Mercatale di Montevarchi, che da un anno esatto è stato trasferito temporaneamente nell’ex Galleria del Fiore. In attesa dell’approvazione del progetto esecutivo, i concessionari hanno anticipato l’abbattimento del vecchio edificio che presentava alcune criticità. Per consentire dunque tutte queste operazioni, oltre all’istituzione del cantiere, dalle 7 di domani fino al termine dei lavori di demolizione non sarà più possibile parcheggiare in piazza dell’Antica Gora, che diventa così off limits. Oltre alla struttura, che sarà abbattuta, verrà spostato il fontanello che eroga l’acqua potabile. Un piccolo disagio per gli automobilisti, che vedranno ridursi le aree di sosta per raggiungere il centro storico, ma in prospettiva l’idea dell’amministrazione è quella di creare un vero e proprio polo della filiera corta e del cibo in grado di attrarre persone anche al di fuori della città. "È sicuramente una delle opere su cui l’amministrazione vuole puntare - ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Posfortunato - Ci crediamo e siamo certi che il nuovo Mercatale sarà in grado di creare forti aspettative una volta che verrà nuovamente aperto al pubblico nella sua storica sede. Sarà un punto di ristoro dove consumare e promuovere i prodotti della nostra terra".

La spesa prevista per l’intervento è di circa 1 milione e 250mila euro a carico dei proponenti. Il progetto, avanzato dalla rete dei produttori con una formula di partenariato pubblico-privato, ha visto l’aggiudicazione di un bando messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole per coprire la somma necessaria all’intervento. In cambio il Comune, proprietario dell’immobile, lo affiderà in concessione ai produttori per 20 anni, ad una cifra simbolica di 1 euro all’anno. Un progetto ambizioso, che in Consiglio comunale riuscì a mettere d’accordo maggioranza e opposizione. Il progetto prevede la demolizione dell’attuale struttura in piazza dell’Antica Gora e la realizzazione di uno stabile ex novo su due piani, incentrato sul risparmio energetico e la bioedilizia. A restare invariato sarà l’assetto storico del Mercatale, con le aziende agricole valdarnesi che esporranno i propri prodotti di filiera corta all’interno del mercato contadino. In più ci sarà spazio per una sala formazione dedicata ai giovani e uno spazio adibito alla somministrazione, rendendo dunque il mercato coperto un luogo di trasformazione delle materie prime a chilometro zero in cibo e bevande da consumare comodamente sul posto. La trasformazione del Mercatale è già in atto da tempo nella sua sede provvisoria. Oltre alla classica rivendita alimentare, sta pian piano assumendo la forma di un luogo polivalente con incontri pubblici, degustazioni, cooking show e lezioni di cucina tenute dagli chef locali.