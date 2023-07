Meoni racconta a Cortona: "Momenti di paura col cane"

CORTONA

"Mi trovavo a metà via Nazionale, fermo a chiacchierare con due conoscenti quando all’improvviso ho sentito un po’ di trambusto e un levriero correre a tutta velocità legato ad una sedia". Lo racconta il sindaco di Cortona Luciano Meoni, testimone e soccorritore, nell’insolito episodio di sabato sera che ha spaventato il centro di Cortona. Un cane lasciato legato ad una sedia di un bar tra piazza del Comune e Rugapiana, spaventato da un forte rumore, ha iniziato a correre spaesato verso piazza Garibaldi, trascinando quella sedia a cui era stato legato. "Subito ho urlato per richiamare l’attenzione e spostato alcune persone" ma intanto il quattrozampe aveva già travolto alcuni passanti, tra cui anche anziani, come una donna che, passandole le cinghia del collare tra le gambe, è stata sbalzata in aria cadendo a terra. Un uomo è stato colpito al polpaccio. Subito il sindaco, dopo aver tentato invano di fermare il cane, ed altri concittadini hanno prestato i primi soccorsi alle persone ferite, in attesa dell’arrivo dei sanitari che poi hanno trasferito le quattro persone all’ospedale della Fratta a seguito delle contusioni riportate, dove è anche accorso il sindaco per sincerarsi delle loro condizioni.