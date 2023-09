Meoni mette in buca Polcri "Strade ko, ora intervenga"

AREZZO

Il post su Facebook parla chiaro: "Provincia se ci sei batti un colpo! Ho formulato delle richieste alla Provincia di Arezzo, visto che siamo poco rappresentati, messa in sicurezza SP28 e SP34, la politica non si fa con gli slogan! Spero che il Presidente prenda atto! Grazie", Firmato Luciano Meoni che da tempo ha acceso il faro sulle condizioni di due strade del suo comune, la cui manutenzione è in carico all’amministrazione provinciale. Il post sul profilo social del sindaco di Cortona, è stato preceduto da una mail partita dal palazzo di piazza Signorelli all’inidirizzo di quello dove governa il presidente Alessandro Polcri. Dettagli sui problemi e sollecitazione a intervenire e a fare presto, considerato anche che l’autunno è alle porte e viaggiare su strade dissestate aumenta il livello di pericolosità.

Le due strade finite nel mirino di Meoni sono la provinciale che collega Foiano alla Fratta e all’ospedale Santa Margherita e quella che sale sulla montagna cortonese, fino a Portole. Nel primo caso, un nastro d’asfalto che taglia la pianura della Valdichiana in un’ampia zona coltivata a girasoli, ortaggi e olivi.

L’asfalto e il fondo stradale presentano una serie di ammaloramenti: buche, avvallamenti, piccoli dossi.

Il sindaco lancia l’allarme per la sicurezza degli automobilisti e gli archivi della cronaca custodiscono la notizia della tragedia che proprio su quella strada nel 2020 spezzò la vita a tre disabili che viaggiavano su un pullmino coinvolto nello scontro con un’auto. Nessun automatismo, evidentemente. Tuttavia, resta il fatto che proprio su quella strada Meoni sollecita l’azione delle squadre della manutenzione provinciale e chiede anche che sia istallato un guard rail.

Stessa richiesta per la strada che collega Castel Girardi a Portole, nella montagna cortonese. C’è un punto, in corrispondenza di una curva, che secondo la sefgnalazione del sindaco è senza protezione ai lati della carreggiata, nonostante uno strapiombo.

Anche in questo caso, il sindaco continua a sollecitare l’intervento degli esperti della Provincia, sottolineando l’urgenza di un guard rail di sicurezza. Prima un giro di mail all’indirizzo del presidente Alessandro Polcri, ora il post su Facebook che amplifica la preoccupazione del primo cittadino che ha messo la manutezione delle strade tra le proprità del suo mandato amministrativo.

E in questi anni con "l’operazione asfalto" ha risistemato la maggiorparte delle strade comunali del vasto territorio cortonese, montagna compresa.

Lucia Bigozzi