Meoni: "Lotta all’abusivismo? Una priorità"

di Laura Lucente

Prosegue il dibattito sullo spopolamento del centro storico cortonese sollevato dalla Confcommercio. I rappresentanti locali capitanati dal presidente Marco Molesini, infatti, hanno messo in luce il rischio, sempre più concreto che la città "diventi un parco divertimenti per turisti aperto 10 ore al giorno d ’estate e sempre chiuso d’inverno" e hanno al contempo chiesto a chiare lettere un impegno all’amministrazione comunale avviando sia una concreta lotta all’abusivismo turistico sia una politica di ripopolamento attraverso contributi a chi sceglie di vivere nel centro storico oltre a piani di recupero abitativo su alcune strutture pubbliche e private presenti. "È un problema che dobbiamo cominciare a prendere seriamente in considerazione- sottolinea il primo cittadino Luciano Meoni- la cui risoluzione non è certo immediata". Il primo cittadino si concentra in primis sull’abusivismo turistico. "Abbiamo già dato mandato ai nostri uffici di fare un censimento certosino delle strutture ricettive in essere andando a scovare quelle non autorizzate".

Un percorso richiesto dalle stesse associazioni per tutelare le attività in regola ma anche per cercare di invertire la politica di restauro delle case private ad uso prevalentemente turistico e stagionale. Meoni è possibilista anche su una politica di detassazione per coloro che scelgono d affittare nel lungo periodo. "Cominceremo a parlarne per valutare le condizioni economiche". Chi incalza in tal senso è il gruppo di maggioranza di Forza Italia per bocca del suo coordinatore comunale Teddi Manfreda. "Ricordo che ormai molti anni fa abbiamo portato all’attenzione dell’allora sindaco Vignini la proposta di togliere l’Imu sulla seconda casa a chi affittava a giovani coppie. Durante l’ultima giunta di sinistra, altresì, ho parlato di politiche di contrasto all’esodo dal centro storico ivi compresa una sorta di no tax area. Tutte proposte che sono cadute nel dimenticatoio e che devono assolutamente essere riproposte dal centro destra perché noi abbiamo una idea di città diversa dai nostri predecessori".

Intanto c’è un altro comune che sta guardando con interesse al progetto di ripopolamento del suo centro storico. È Marciano della Chiana dove proprio ieri è stata annunciata l’acquisizione da parte di una società privata, "La Gioconda srl" di ben 29 appartamenti facenti parte di due lotti in via di Castiglioni adiacenti al centro storico finiti in stato di semi abbandono a causa del fallimento della società che li aveva costruiti. Oggi l’amministrazione ha presentato ufficialmente il progetto di rilancio dell’area. Coinvolta la società fiorentina, che ha deciso di investire per ristrutturare gli appartamenti che verranno affittati in tempi piuttosto brevi. "Ci concentriamo sul capoluogo – sottolinea il sindaco di Marciano Maria De Palma - per garantire che ci sia la possibilità di lavorare e vivere a Marciano, un piccolo borgo che offre un’ottima qualità della vita e servizi al cittadino. Sono interventi che possono consentire a tante nuove famiglie di scegliere di mettere radici qui. Siamo lieti che ci sia stato questo importante investimento sul nostro territorio e l’impegno dell’amministrazione è facilitare il più possibile il progetto, che potrà portare, in un futuro prossimo, ad altri investimenti di riqualificazione dell’intera area".