Mensa scolastica: partita subito sia per infanzia che per primaria

Arezzo, 26 settembre 2025 – Quest’anno, per la prima volta, la mensa scolastica è partita sin dalla prima settimana di scuola, sia per i bambini dell’infanzia che per quelli della primaria.

Negli anni passati, infatti, la mensa apriva fin dai primi giorni di scuola solo per l’infanzia, mentre per la primaria si attivava successivamente.

La cosa è nata da una programmazione voluta e condivisa tra amministrazione comunale e Istituti Comprensivi per agevolare le famiglie e garantire da subito ai bambini un servizio fondamentale, che unisce corretta alimentazione, educazione e momenti di socializzazione.

I numeri raccontano l’importanza di questo progetto: nell’anno scolastico in corso saranno serviti circa 60.499 pasti. Un’altra novità riguarda la scuola dell’infanzia di Bibbiena, dove – accogliendo la richiesta delle insegnanti – la frutta è stata scorporata dal pasto principale per diventare la merenda della mattina.

Una scelta che ha l’obiettivo di rafforzare l’educazione alimentare, aiutando i bambini a vivere la frutta come parte integrante della loro giornata scolastica e a sviluppare sane abitudini fin da piccoli.

Il servizio mensa si conferma così non solo un supporto concreto per le famiglie, ma anche un percorso educativo che accompagna la crescita dei più piccoli.