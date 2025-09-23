Mensa scolastica del Giglio. Ora è diventata realtà. Spazi per 255 alunni

"Non solo una nuova mensa, ma anche locali recuperati da destinare alla didattica". Con queste parole la dirigente scolastica del Comprensivo "Raffaello Magiotti" di Montevarchi, Laura Debolini, ha dato il senso della struttura inaugurata ieri mattina alla presenza degli amministratori comunali, sindaco in testa. Con un investimento di più di 750 mila euro, di cui 177 mila reperiti nelle casse di Palazzo Varchi e il resto attinto dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è stato realizzato un complesso di 350 metri quadrati in grado di ospitare fino a 255 alunni della primaria con una capienza massima di 85 per turno, oltre al locale per preparare le singole porzioni e ai servizi. Un’opera attesa da tempo dall’ Istituto nel quartiere Giglio che finora non disponeva di un locale adeguato per il consumo dei pasti. "È una grande soddisfazione vedere i bambini entrare oggi in questo nuovo spazio che assicura un doppio vantaggio per gli allievi e i docenti", ha proseguito la preside. "In primo luogo la nuova mensa infatti ci permette di essere ancor più all’avanguardia nella promozione della salute e del benessere dello stare a scuola, in linea con l’offerta formativa che proponiamo. Potremo utilizzare inoltre gli spazi all’interno del plesso fin qui occupati dallo sporzionamento per dar vita ai progetti didattici". Il traguardo di rilievo è stato commentato dalla prima cittadina Silvia Chiassai Martini che ha evidenziato la circostanza emblematica di un refettorio inaugurato dai bimbi della prima classe elementare, quasi un segno tangibile del nuovo inizio. "Per loro sarà normale, nei prossimi cinque anni, andare a mensa in un ambiente confortevole. Fino allo scorso anno, purtroppo, i pasti venivano consumati nel corridoio. Per la nostra a amministrazione – ha aggiunto - è stato fondamentale scegliere di costruire una struttura moderna e all’avanguardia, in una scuola che rappresenta un punto di riferimento storico per famiglie e bambini". E ha ribadito le caratteristiche dell’edificio, costruito con materiali a basso impatto ambientale, seguendo i massimi standard di efficienza energetica e dotato di luci a led e pannelli fotovoltaici sul tetto capaci di produrre energia pulita. "Si tratta di una delle opere del Pnrr che stiamo portando a termine – ha concluso Chiassai Martini - insieme a quella in fase di realizzazione a Levane, sempre grazie agli stessi bandi. Per noi, gli interventi negli edifici scolastici sono una priorità, soprattutto in termini di sicurezza e di benessere per i nostri bimbi".