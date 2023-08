Meno turisti ma è assalto ai musei La primavera dell’Archeologico E un visitatore su due è straniero

di Alberto Pierini

AREZZO

Gli alberghi frenano ma contano comunque sui risultati d’oro degli ultimi mesi e sulle prenotazioni di settembre. Gli arrivi in città calano rispetto ad un anno fa ma in questo tutto il mondo è paese e anzi Arezzo forse si difende meglio degli altri. Anche perché dopo il trionfo del "mangia e bevi" è l’estate del ritorno all’arte.

E’ il Ferragosto bellezza, la festa nella terra di mezzo tra il cuore dell’estate e i primi scorci di autunno. Una giornata lontana dal deserto di alcuni anni fa, quando il Corso galleggiava tra un passante nella città alta e uno, quasi intimidito, in quella bassa. No, immagini di altri tempi.

Ma visto che l’appetito vien mangiando non sfuggono i segnali di mini-ritirata: che anzi la Fondazione Intour monitora con attenzione. E’ chiaro: misurare chi arriva in città, visita il centro e riparte senza dormire non è facile come calcolare il tasso di occupazione degli alberghi. Uno degli indicatori è il passaggio dagli uffici informazioni.

Un anno fa erano stati duemila nei giorni di Ferragosto i turisti ad affacciarsi e quindi registrarsi. Stavolta sono state 1670. Un calo di circa il 17%: gli studiosi hanno perfino parametri su certi passaggi, in genere uno a venti, ma conta poco. E’ solo un indicatore da tenere sott’occhio. E non esatto fino all’ultima cifra.

Perché da quando la Fondazione ha preso in mano la promozione dei musei, in pieno accordo con il polo museale fiorentino, gli infopoint sono stati allargati proprio alle varie gallerie. E quindi quel calo indica un trend ma non una proporzione esatta.

Mentre quelle stesse cifre confermano l’aumento di stranieri rispetto ad un anno fa: allora erano il 40% del totale, ora si parla della metà esatta. Una città che parla tutte le lingue del mondo. E che proprio tra gli stranieri pesca il pubblico più attento proprio ai musei.

Nel totale il circuito museale segna 2345 ingressi tra il 12 e il 15 di agosto. Non è una febbre dell’arte ma è un chiaro segnale di crescita. Tra le sale un discorso a parte merita il Museo Archeologico. Malgrado la chiusura per motivi di sicurezza del parco esterno, sia la galleria che l’Anfiteatro sono aperti, come un cartello al cancello esterno indica saggiamente ai turisti. E i turisti non si fanno ingannare: soltanto il giorno di Ferragosto in 145 si lanciano tra le vestigia archeologiche della città e di un territorio ricchissimi, anche da questo punto di vista. E mai durante il ponte si è scesi sotto i cento ingressi.

Un buon abbrivio, all’inizio di una stagione importante. Perché in autunno il Museo lancerà la collezione delle monete: oltre duemila pezzi pregiati, mai messi in mostra prima e che diventeranno un altro volano per la struttura. Che già mostra la ricostruzione 3D dell’Anfiteatro, in attesa che le risorse non permettano ulteriori lavori di scavo o di ricerca. Prossimo obiettivo riaprire il parco: il Comune ha garantito il suo impegno, anche su sollecito del direttore del polo Stefano Casciu.

Intanto proseguono i giorni d’oro di Cappella Bacci: aperta anche ieri e che nel giorno di Ferragosto ha avuto un aumento di visitatori rispetto ad un anno fa del 42%. Rimettiamo Piero nel motore?