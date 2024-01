"Meno nascite e meno migranti". I cittadini lanciano l’allarme

Il calo demografico a Sansepolcro sembra inarrestabile, per cui bisogna capire e contrastare le cause del problema. È preoccupato il movimento di "Insieme Possiamo" per il trend della città biturgense, seppure la diminuzione a fine 2023 sia stata contenuta a qualche unità, per un totale di 15178 residenti con un numero di nascite uguale, cioè 84, nell’ultimo biennio, pari a 168 e un aumento più contenuto dei decessi. Il boom di nascite post Covid non c’è stato; anzi, siamo ai minimi storici. Diverso è il saldo migratorio, rimasto positivo, che però ammortizza solo parzialmente quello naturale. Proprio un anno fa, "Insieme Possiamo" lanciò un appello a tutte le forze politiche e sociali e ai cittadini, indicando possibili strategie e strade da percorrere, nella consapevolezza del fatto che su nascite, emigrazione e immigrazione si possa intervenire. In che modo? "Lavorare su affitti sostenibili, rendere contenuti i costi delle utenze soprattutto in quelle realtà dove il Comune è socio, creare scuole materne accessibili ed erogare bonus nascite – si legge - possono essere importanti passi per attirare nuovi residenti e far nascere bambini. Fondamentale anche una campagna destinata a far percepire la qualità della vita nel territorio. Ambiente e proposta culturale in primis, ma anche lavorare con le aziende, soprattutto con le più grandi ed importanti, per un miglioramento della qualità salariale che attualmente resta inferiore a realtà non troppo lontane dalla Valtiberina. A questo, le occasioni di lavoro anche per figure qualificate in modo da trattenerle è un altro deficit che paghiamo da tanti anni rispetto ad altre realtà".

E poi un’altra carenza atavica da colmare: portare a termine le infrastrutture stradali e ferroviarie e fare le necessarie pressioni su governo nazionale e regionale per arrivare a completare le opere. Per non sottovalutare un altro aspetto: l’impoverimento socio-sanitario che, assieme alla perdita di tanti servizi, ha contribuito a rendere Sansepolcro e la Valtiberina sempre meno attraenti. "Una vera e propria svolta sarebbe portare facoltà universitarie o scuole superiori originali che potrebbero incrementare una popolazione studentesca anche in chiave economica. Restiamo a disposizione, in questo caso senza alcuna barriera politica o ideologica, per lavorare con tutti al fine di superare l’indifferenza e la rassegnazione verso il problema demografico", conclude "Insieme Possiamo".