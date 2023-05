Meno di un aretino su due alle urne Calo di votanti da record a Laterina Ma stamani i seggi riaprono ancora

Un piccolo segnale per l’uomo o un grande segnale per l’umanità? La tornata elettorale scorre verso la sua foce: oggi alle 15 comincerà lo spoglio delle schede. Una boa decisiva in tante città italiane, forse un po’ meno da queste parti. Se non per i comuni chiamati ad eleggere il loro nuovo sindaco.

A Laterina Pergine, a Capolona e a Caprese la data è di quelle da segnare nei libri o almeno negli almanacchi. Anche se non tutti sembrano averla scritta nel calendario.

Nei tre piccoli comuni che esauriscono il racconto elettorale in provincia il fenomeno è lo stesso registrato in tutta Italia. L’affluenza è calata. Calata rispetto alle ultime amministrative, che sono del 2018 e quindi politicamente quasi parte di un’altra epoca. E calate rispetto alle politiche, il voto più recente, essendosi svolto a settembre.

I numeri parlano chiaro. Alla chiusura dei seggi a Capolona aveva votato il 47% contro il 57 di allora e il 71 delle politiche. A Caprese il 48 contro il 72 e il 65%. E a Laterina Pergine, forse l’elezione più intrigante sul piano politico, il 44,5% contro il 64,2 e il 68,8.

Nessun comune oltre il 50%: meno di un aretino su due ha votato, cinque anni fa eravamo complessivamente al 62.

I confronti, beninteso, vanno fatti con le molle. Se non altro per un motivo tecnico ma non troppo: i tempi del voto. Sia nel 2018 che nel 2022 si è votato in un giorno solo: partenza alle 7 e arrivo alle 23. Tutto d’un fiato, dall’apertura mattutina dei seggi fino ai risultati nella notte.

Stavolta no: stamani chi vorrà potrà continuare a votare fino alle 15. Quindi almeno in teoria c’è un margine di recupero dell’affluenza che potrebbe ridurre la forbice. Ma il quadro non è destinato a cambiare granché. Storicamente al lunedì si vota sempre poco. E il maltempo di ieri non pareva tentare fughe al mare. Staremo a vedere. Intanto avrà una risposta la legittima curiosità di tre comunità di scoprire il nome del nuovo sindaco.

A Capolona l’attuale primo cittadino Mario Francesconi è l’unico ad andare a caccia del bis, si oppongono Sario Dini e Andrea Paolini, appoggiati da angoli diversi della sinistra e comunque civici come tutti. A Caprese due donne in ballo, Marida Brogialdi e Ginevra Dinelli, uno dei pochissimi duelli tutti rosa della Toscana. A Laterina Pergine la mancata ricandidatura di Simona Neri (ha votato alle 19 in via Fermi), quella di un suo assessore in discontinuità, una sorta di primo test Schlein, e una lista civica contrapposta trasversale. Ingredienti di un’elezione qui al piccolo trotto in attesa della super tornata 2024. Ma questa è già unì’altra storia.

