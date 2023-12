"Meno burocrazia e ristori per il maltempo". Il settore agricolo va oltre un anno complicato

di Gaia Papi

AREZZO

Si sta per chiudere un 2023 complesso per il comparto agricolo messo a dura prova da una serie di fattori. Il clima impazzito, l’aumento dell’energia, la mancanza di manodopera. "Un anno caratterizzato da eventi sia di carattere internazionale che climatico non prevedibili i quali, in molti casi, hanno pesato in modo significativo sui conti delle imprese", spiega il presidente di Confagricoltura, Carlo Bartolini Baldelli.

Quali i temi caldi di questo 2023?

"Dalla volatilità dei prezzi dei cereali, all’aumento dei tassi di interesse, dai costi energetici alle difficoltà climatiche. Le sfide delle nostre imprese per resistere alle intemperie meteorologiche e dei mercati sono sempre più complesse. E poi il calo della produzione olivicola e dei prezzi dei cereali".

Battaglie affrontate?

"Non sono mancate le battaglie sindacali che vedono la nostra associazione sempre in prima linea a fianco delle imprese agricole. Mi preme ricordare in particolare il lavoro che stiamo tuttora facendo su una serie di tematiche che coinvolgono. Solo a titolo esemplificativo: la questione sulla semplificazione normativa riguardante la gestione forestale, la tutela dei sistemi di protezione come l’assicurazione agevolata sulle calamità naturali per i settori della frutta e del tabacco, il netto contrasto alla proposta della Commissione Europea sul tema imballaggi, la necessità di trovare maggiori risorse da allocare a ristoro dei danni provocati da eventi climatici anomali. Confagricoltura Arezzo continua a segnalare la mancanza di strumenti adeguati che proteggano il valore delle colture cerealicole troppo spesso soggette a svalutazioni determinate da speculazioni internazionali".

Altro tema: la mancanza di manodopera…

"E’ necessario creare strumenti per legare domanda e offerta di lavoro. E lavorare con il mercato del lavoro straniero ufficiale tramite i decreti flussi. Questi strutturandoli, lasciando indietro il click day, che non porta mai il 100% del risultato, ma cercando di prendere il numero di persone che le aziende stesse ci indicano".

Criticità, ma anche elementi positivi.

"Sì, i prodotti trasformati e l’export delle nostre eccellenze. Anche il turismo, se pur il boom si sia ridimensionato, si mantiene e rappresenta un ottimo volano per i prodotti venduti direttamente al cliente o con il mondo dell’agriturismo.

E aggiungere l’interesse per l’agricoltura da parte dei giovani.

"Esistono strumenti di supporto dalla Regione, se pur insufficienti, che danno una prima spinta ai giovani che vogliono buttarsi in agricoltura, e agevolazioni ci sono sui bandi di investimento. C’è sicuramente un’attenzione da parte dei giovani che però si trovano a navigare in acque mosse".

Un messaggio di forte incoraggiamento è arrivato dal presidente della Repubblica Mattarella.

"Il presidente della Repubblica ha ripercorso la storia dell’agricoltura del nostro paese dal dopoguerra ai nostri giorni, evidenziandone il ruolo cruciale sia in termini di economia e sicurezza alimentare sia di gestione e manutenzione del territorio. Ha ricordato il forte valore sociale che il comparto agricolo rappresenta".

Un augurio per il comparto? "Un’annata con agenti atmosferici più regolari e che ci sia più consapevolezza da parte dei decisori politici e dell’opinione pubblica dell’importanza dell’agricoltura, anche perché fondamentale per la cura del territorio. Poiché il 2024 sarà l’anno delle elezioni Europee che il nuovo parlamento sia consapevole del valore dell’agricoltura".