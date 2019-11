Arezzo, 2 novembre 2019 - Stamani al Pronto Soccorso dell’ospedale del Valdarno è stato registrato un caso di meningite in una donna di 49 anni. Gli accertamenti eseguiti hanno rilevato che l’origine è virale e non batterica, quindi non esistono pericoli di contagio o di allarme per la popolazione, neppure per coloro che sono stati a contatto con la paziente stessa.

La donna è stabile ed è ricoverata in Malattie Infettive ad Arezzo. L'unità operativa Igiene del territorio ed il presidio del Valdarno hanno già valutato e intrapreso le azioni necessarie.