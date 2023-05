Mengo, il cartellone dell’estate è servito Aperte le prevendite: biglietti già a ruba

AREZZO

Ha iniziato due mesi fa Paco Mengozzi, patron del festival a stillare lentamente come a carte i nomi dell’edizione 2023. La numero 19 del Mengo Music Fest dopo i grandi numeri dello scorso anno è pronta a tornare al Prato di Arezzo. Svelati un po’ alla volta gli ospiti di punta che dal 4 al 9 luglio si passeranno il testimone sul palco dell’estate aretina, adesso è finalmente disponibile il cast completo della sei giorni di musica fatto dei migliori artisti della scena, che vedrà fare tappa ad Arezzo i tour più attesi dell’estate. Artisti per tutti i gusti con nomi che vanno dal pop al rock, dal rap al folk fino all’elettronica. Si parte martedì 4 luglio al Parco del Prato si esibiranno: Reverso, Villalba, Mwrk, Clavdio e gran finale con Lovegang 126. Mercoledì 5 sarà la volta di Donïa Nö, Deschema, Le Endrigo, il collettivo milanese di Woodworm Colla Zio reduce da Sanremo proprio come l’artista di punta della serata, l’esplosivo Rosa Chemical.

A tutto rock giovedì 6 con Revue, Canale, Federico Dragogna, Giancane e The Zen Circus. Venerdì 7 il weekend inizia con Flame Parade, poi gli attesi Coma Cose, Baustelle e l’aftershow si Motel Connection. Sabato 8 si prosegue con Brina, Brucherò nei Pascoli, Bassi Maestro djset, l’attesissimo Salmo (nella foto) e l’aftershow dell’aretino Elia Perrone. Domenica 9 luglio a chiudere il festival saranno Pandem, Piove, Lil Kvneki, e gran finale con la musica di Alan Sorrenti e Planet Funk. Le serate del 4, 5, 6 e 9 luglio saranno a ingresso gratuito, sono aperte invece le prevendite per la serata del 7 e 8 luglio, i biglietti stanno andando a ruba. Attraverso la musica il Mengo anno dopo anno è diventato un appuntamento fisso dell’estate.

Angela Baldi