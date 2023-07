Mengo Festival, Prato di Arezzo Pronto per Accogliere 5000 Persone

di Alberto Pierini

AREZZO

Non sarà l’ultima notte del Prato. Un po’ perché la festa comincia oggi e terrà banco fino a domenica. E un po’ perché al Mengo resta almeno un altro anno di ribalta nella città alta. I lavori di ristrutturazione del parco storico non partiranno prima della fine del 2024. E a quel punto il festival potrebbe essere pronto al grande salto. "Le serate a pagamento sono già un modo di alzare l’asticella: oltre quello c’è solo lo stadio".

Paco Mengozzi, l’inventore di questo evento, è prudente come una nonna al mare ma per una volta si sbilancia. Forse anche perché davanti ci sono altri due anni. Ma da stasera si parte. Una prova di maturità, comunque.

Non solo per il tuffo nel circo dei biglietti, che rispetto alle serate gratis sono pur sempre un rischio. Ma anche perché l’ovale del Prato parla chiaro: il mixer è stato spostato indietro, per lasciare più spazio al pubblico. La capienza tocca ormai le cinquemila persone. E i vuoti si vedrebbero, che si paghi oppure no. In base alle previsioni se ne vedranno pochi: la stima, sempre prudente come al mare, è di una grande folla.

Partenza soft senza nomi forti, li trovate in calce, anche se nella realtà indie, quella nella quale Paco pesca a volontà, spesso artisti sconosciuti al grande pubblico hanno un grosso richiamo. Lo dice la storia del Mengo, lo dice l’esperienza.

Però il martedì ha il sapore della prova generale. Non solo per il Mengo ma per l’intera stagione di spettacoli. Sulla rampa di lancio ce ne sono tanti e tutti nell’asse tra l’ovale del Prato e la Fortezza. Con il centro a prendere le misure.

La sicurezza avanti tutta, non c’è dubbio. Una sessantina saranno gli steward, i carabinieri in pensione, i volontari di controllo. Con il Prato già trasformato da ieri. Per le auto, davanti alle quali strade tradizionali saranno precluse. Ma anche per i pedoni.

Impossibile tutti i giorni dal retro del parco scendere verso San Domenico o le scale mobili, dietro c’è il bunker dell’organizzazione. Impossibile nelle serate a pagamento, venerdì e sabato, entrare da qualsiasi varco nel Prato dalle 18 in poi. E’ un prezzo quasi scontato, perché il parco si trasforma in stadio: ma che comporterà fatalmente un cambio di abitudini per quella parte degli aretini che lassù ci sale per diletto. Divieti di sosta assoluti da stamani da via Buozzi a via Ricasoli, ogni giorno dalle 14 in piazza Madonna del Conforto e altri annessi e connessi. Transito chiuso dalle 17 in tutta la città alta, sensi di marcia trasformati. Parcheggio di punta quello delle scale mobili ma occhio al percorso da seguire, dimenticatevi il retro della Cattedrale.

Intanto il villaggio dei vip, o mezzi vip, prende corpo. Tutti passeranno almeno una notte in città. Le convenzioni principali sono con il Minerva, che sarà il cuore dei principali protagonisti. Ma alcuni avranno spazio anche all’albergo Portici e al Patio, come ad esempio Malika Ayane o ieri sera Matteo Crea, l’unico ospite del Mengo cinema. Camere prenotate anche al Piero della Francesca e da Cecco. Alcuni dei gruppi, come i Baustelle, e i nomi più forti, come Salmo, dormiranno su specifica richiesta fuori città.

Patto di ferro con i ristoranti di piazza Grande per il pranzo, saranno la tavolata più importante appesa al Festival, ma con spazio anche all’Agania, nel nome dei locali tipici. Il resto del mondo avrà l’ala gastronomica dei trucks, la novità dell’anno, il cibo di strada a fianco dei concerti. Più il mercatino da 60 stand, quindi non banale, tutto intorno all’ovale. Un villaggio in piena regola. Il villaggio della musica.