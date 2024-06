Mengo Cinema all’Eden . Pesce scopre El Paraiso

È tutto pronto per l’edizione numero 20 di Mengo Music Fest. L’evento che dal 9 al 13 luglio festeggerà il suo ventesimo compleanno in grande stile: regalando al pubblico serate sempre a ingresso gratuito nella cornice del Prato. Non solo live peò, Non solo live però, è pronto anche il cartellone di Mengo Cinema.

Lunedì 7 luglio all’Arena Eden ci sarà la proiezione del film "El Paraiso" di Enrico Maria Artale. Presentato all’ultimo Festival di Venezia, ha vinto il premio per la Miglior Sceneggiatura e alla Miglior Interpretazione Femminile nella sezione Orizzonti.

Saranno presenti il regista Enrico Maria Artale e l’attore protagonista Edoardo Pesce (nella foto). Moderano l’attrice Silvia D’Amico e Marco Compiani, curatore di Mengo Cinema. Venerdì 12 luglio alle 19.30 alla Sala Eden a ingresso gratuito, le prime due puntate della serie Antonia, alla presenza dell’autrice e attrice protagonista Chiara Martegiani. Infine, domenica 14 luglio alle 21.30 all’Arena Eden la proiezione del documentario "Cocoricò Tapes" di Lorenzo Tavella.

Tanti gli artisti che si alterneranno sul palco del Festival, si parte martedì 9 luglio con tra gli altri Africa Unite e Sud Sound System, mercoledì 10 luglio sarà la volta di Rose Villain, giovedì 11 Thru Collected e Mace, venerdì 12 luglio toccherà a Mura Masa e John Talabot, nella serata finale di sabato 13 luglio chiuderanno Sarafine, Dargen D’Amico e Cosmo. Un evento speciale domenica 14 luglio all’alba Paolo Benvegnù in Fortezza in una performance magica e colazione in musica.

Angela Baldi