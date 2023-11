Menchetti: “Via Curtatone: ennesimo caso di manutenzione inesistente”

Arezzo, 2 novembre 2023 – “Da tempo lo stato del fondo stradale di via Curtatone e dei suoi marciapiedi, sostituiti peraltro lungo un intero lato della strada da pilastrini in metallo senza alcun piano rialzato, versa in condizioni di degrado - così il consigliere comunale Michele Menchetti.

È l’ennesimo caso in cui questa amministrazione comunale latita nella manutenzione. Via Curtatone non è destinata ai soli residenti ma sostiene quotidianamente un ininterrotto e intenso traffico di veicoli, anche pesanti, di soccorso, di emergenza, del trasporto pubblico locale o i camion di Sei Toscana, che dalla zona di Saione si dirigono verso Pescaiola, l’ospedale o il pronto soccorso.

È evidente, dunque, che la qualità dei mezzi che vi circolano e dei luoghi che consente di raggiungere non è esattamente banale. Via Curtatone lambisce inoltre molti uffici amministrativi e servizi della Asl, ubicati in edifici dove ne potrebbero essere collocati di ulteriori.

Non possiamo trascurare infine gli avvallamenti e lo stato delle strisce pedonali, collocate in punti pericolosi e attualmente non evidenziate a sufficienza. Il ripristino di condizioni di decenza per la strada in questione è dunque improcrastinabile. Per questo ho presentato un’interrogazione all’assessore Alessandro Casi per capire se sono in programma interventi risolutivi delle criticità descritte e con quali tempistiche".