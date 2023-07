Men/go music fest : la 19sima edizione è pronta a partire

Arezzo, 3 luglio 2023 – MEN/GO MUSIC FEST è pronto a partire. Domani, martedì 4 luglio 2023, finalmente la kermesse di PARCO IL PRATO ad AREZZO prenderà il via con i primi grandi nomi di una line up esplosiva.

Sul palco, headliner della serata, la LOVEGANG 126. Il collettivo romano, formato da Franco126, Ketama126, Pretty Solero, Drone126, Asp126, Ugo Borghetti e Nino Brown, ha da poco pubblicato il suo primo progetto discografico ufficiale, “CRISTI E DIAVOLI”, fuori venerdì 21 aprile.

“CRISTI E DIAVOLI”, disco indipendente autoprodotto è, come ogni progetto targato LOVEGANG126, innanzitutto una dichiarazione d’amore alla musica con cui sono cresciuti, alla scena che li ha accolti e ai vicoli della città in cui si sono persi.

Un racconto senza filtri di cosa significa vivere insieme in un momento in cui condividere relazioni autentiche sembra sempre più difficile, qual è il prezzo che comporta e perché vale la pena pagarlo. Un disco autentico, provocatorio, incisivo, che vive dell’anima di Roma, da sempre fonte ispiratrice primaria della “126”, e che celebra il rap della Capitale e non solo.

Un progetto nato per suggellare una fratellanza e un sodalizio artistico ormai pluriennale, grazie al quale la LOVEGANG126 ha saputo lasciare il segno, grazie a ciascuno dei propri membri, nella scena musicale attuale.

“CRISTI E DIAVOLI”, verrà presentato durante il tour estivo che farà tappa anche ad Arezzo per MEN/GO MUSIC FEST. Prima della LOVEGANG 126, sul palco di MEN/GO MUSIC FEST, CLAVDIO: nato da padre italiano e madre capoverdiana, CLAVDIO è reduce dalla pubblicazione del suo ultimo disco Guerra Fredda (Bomba Dischi).

Un’intensa e profonda raccolta di pensieri e riflessioni, un diario intimo dal sapore agrodolce scritto a cuore aperto, mese dopo mese, in cui l’artista si mette in discussione e racchiude le sensazioni ed emozioni vissute negli ultimi anni. Il disco segna l’atteso ritorno del cantautore romano dopo i successi raccolti dal singolo d’esordio nel 2018 (entrato subito nel circuito radio mainstream e che ha raccolto milioni di visualizzazioni sulle piattaforme digitali), dall’album Togliatti Boulevard (2019) e dai tour che lo hanno visto esibirsi in tutta Italia.

Dopo la pubblicazione dell’album, il nuovo singolo Martedì giovedì, prodotto da Fabio Gargiulo, dove CLAVDIO racconta quel momento in cui ci si rende conto che la bellezza di un amore, di una relazione, risiede ormai principalmente nel suo ricordo, non è più ancorata alla realtà. Un brano in cui, ancora una volta, la voce inconfondibile, profonda e calda dell’artista si fonde alla perfezione con sonorità venate di synth, morbide e uptempo al tempo stesso, che esplodono in un ritornello che rimane subito incastrato nelle orecchie.

Sono quasi trenta gli artisti che si alterneranno sul palco, quest’anno con un giorno in più di musica: MEN/GO MUSIC FEST si svolgerà – a differenza degli anni precedenti – dal martedì alla domenica. Dopo lo start martedì 4 luglio a Parco il Prato con Riverso, Villalba, MWRK, Clavdio e Lovegang 126, mercoledì 5 sarà la volta di Donïa Nö, Deschema, Le Endrigo, Colla Zio e Rosa Chemical.

A tutto rock giovedì 6 con Revue, Canale, Federico Dragogna, Giancane e The Zen Circus. Venerdì 7 il weekend inizia con Flame Parade, Coma Cose, Baustelle e Motel Connection aftershow.

Si prosegue sabato 8 con Brina, Brucherò nei Pascoli, Bassi Maestro djset, l’attesissimo Salmo e l’aftershow di Elia Perrone per Klang Club. Domenica 9 luglio a chiudere il festival saranno Pandem, Piove., Lil Kvneki, Alan Sorrenti e Planet Funk. Le serate del 4, 5, 6 e 9 luglio saranno – come sempre per MEN/GO MUSIC FESTIVAL – a ingresso gratuito.

Sono aperte invece le prevendite per la serata del 7 e 8 luglio, per cui i biglietti stanno andando a ruba. Dopo i grandi numeri dello scorso anno, è grande l’attesa per questa 19sima edizione di MEN/GO MUSIC FEST.

Attraverso la musica e raccogliendo ad Arezzo alcuni tra i più importanti artisti della scena musicale attuale, MEN/GO MUSIC FEST è diventato negli anni, con la collaborazione alle Istituzioni, partner e sponsor dell’evento, un appuntamento fondamentale per la promozione del turismo culturale, ambito ancora tutto da esplorare in Italia.