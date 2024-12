Arriva a Poppi la mostra fotografica itinerante "Memorie in Viaggio" dedicata a Fosco Maraini e Tiziano Terzani a venti anni dalla loro scomparsa, a cura dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. In mostra, 66 immagini digitalizzate e riprodotte a partire dagli originali che tracciano una panoramica dei luoghi dell’Oriente e dell’Estremo Oriente - con i loro personaggi, situazioni e usanze - in cui i due autori hanno abitato, lavorato, viaggiato, restituendo la percezione di come Terzani e Maraini li hanno vissuti. L’inaugurazione si terrà oggi alle 18 al Castello dei Conti Guidi di Poppi. Interverranno Federico Lorenzoni sindaco di Poppi e presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino e Andrea Rossi collaboratore dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino e coordinatore dell’Ecomuseo del Casentino, oltre ai curatori della mostra, Adriano Rigoli e Marco Capaccioli, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. A seguire, un momento di "suggestioni sonore con handpan" a cura di Leleabi. "Siamo felici di portare anche in Casentino la mostra dedicata a Fosco Maraini e Tiziano Terzani e al loro grande e comune amore per il viaggio, la scoperta e l’Oriente in tutte le sue declinazioni – dichiara Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Ma il sottile filo rosso che lega questi due grandi sta anche nella scelta, alla fine della loro vita, di cercare un luogo "del cuore": per Terzani è la casa di Orsigna sulla montagna pistoiese per Maraini quella di Pasquigliora sulle Alpi Apuane". "Questa è la quarta tappa di questa mostra itinerante che ha riscosso grande successo nei precedenti allestimenti sul territorio fiorentino – spiega Marco Capaccioli vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case Della Memoria -un viaggio nella memoria testimoniato da due grandi personaggi del nostro tempo. Le fotografie, ci permettono di cogliere la loro sensibilita".