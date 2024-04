"Memorie di un bibbienese". Faccia a faccia con la guerra

Il 21 marzo 2024 abbiamo intervistato il signor Daniele Senzi, a testimonianza delle vicissitudini dei Bibbienesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Il signor Senzi era piccolino ma tanti ricordi sono rimasti impressi nella sua mente, in modo frammentario, ma indelebile. I genitori cercavano di dare a Daniele e ai suoi fratelli tanto amore e facevano grossi sacrifici per attenuare gli effetti di quei tragici eventi.

"Era il freddo inverno fra il 1942 e il 1943 e con la mia mamma - racconta Senzi - andammo a Poppi a far visita ad una signora vestita di nero con un fazzoletto sulla testa, legato sotto il mento. Dimostrava molto più dell’età che aveva e in mano teneva un rosario, lo sguardo era assente e lontano: suo figlio Antonio era caduto in Russia. Settembre 1943: una mattina stavo giocando nei pressi della mia abitazione e un ufficiale tedesco mi stava guardando. Ad un certo punto chiese ai miei genitori se potesse invitarci a casa sua. Andammo la domenica seguente. L’ufficiale estrasse da una cartella una foto e ce la mostrò: era il ritratto di suo figlio… praticamente identico a me! Di quel militare ricordo il suo sorriso triste tutte le volte che mi guardava".

Primavera 1944, Daniele Senzi continua il racconto: "I bombardamenti in Casentino erano sempre più frequenti, tutti i bibbienesi correvano in preda al panico verso il ’Fondaccio’ nei pressi delle vecchie carceri. Nel Santuario di Santa Maria del Sasso venne allestito l’ospedale e lì vidi i primi morti della mia vita. Non ebbi paura perché scappai via subito".

Poi si sofferma su un episodio specifico: "La famiglia di ebrei; c’era una famiglia di ebrei, madre, padre e una bambina di 12 anni che abitavano a Firenze e avevano un negozio di stoffe, ma venivano spesso a Bibbiena. Un giorno fuggirono cercando libertà e salvezza. Solo dopo molto tempo si seppe che, impressionati dalle notizie sulle deportazioni, i genitori avevano ucciso la bambina poi si erano tolti la vita". Senzi rievoca il dramma di una Bibbiena minata dai nazisti: "Le truppe tedesche distruggevano quello che si era salvato dai bombardamenti alleati. Vennero prese di mira in modo particolare le industrie come il ’Tannino’".

I ricordi si appuntano poi su "Giuseppe il polacco: dopo la partenza dei tedeschi, rimase un contingente di polacchi. Uno di questi abitava nel mio condominio: Giuseppe, era buono e divenne mio amico. Un giorno chiese il permesso di farsi una foto con me. Poi sul finire di quell’inverno, Giuseppe partì per il fronte: lo vidi scendere le scale e scomparire per sempre, senza voltarsi. 25 aprile 1945: le campane di San Lorenzo suonarono a distesa…era finita la guerra!!!".