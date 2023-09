"Memorie dal passato", antichi mestieri e bancarelle a Lucignano

La Pro Loco di Lucignano, con il patrocinio del Comune, ripropone l’iniziativa "Memorie dal passato". Oggi il centro storico di uno dei "Borghi più belli d’Italia", sarà animato dalla messa in scena di usanze di un tempo che fu e dalla presenza di caratteristiche botteghe artigiane, dove opereranno, tra gli altri, il fabbro, il falegname, il cesellatore, l’intarsiatore e il cestaio.

"Mestieri in molti casi scomparsi – spiega Mario Turchetti, presidente della Pro Loco – un’occasione di ricordo, se vogliamo anche nostalgico, per chi è più in là con gli anni, di scoperta, invece, per i più giovani". E’ dal 1998 che la Pro Loco Lucignano propone "Memorie del passato", per non dimenticare le nostre radici e tornare, anche solo per un fine settimana, alla genuinità e autenticità di un tempo, attraverso la ricostruzione certosina di scene di vita quotidiana, arti, mestieri, canti, balli, musiche e sapori di allora. Lungo le strade del paese si riaprono botteghe artigiane che fanno rivivere mestieri di quel tempo, mentre popolani, contadini e signori ricreano la colorata e chiassosa atmosfera dei giorni di festa.

Non mancheranno giocolieri, musicanti, artisti e bancarelle in ogni angolo del borgo, dove osterie e ristoranti riporteranno gli avventori, anche nei sapori, alla migliore tradizione culinaria della Valdichiana, per un percorso enogastronomico unico per il quale è consigliabile la prenotazione. Senza dimenticare il ricco calendario di appuntamenti ed eventi collaterali, oggi per le strade e i vicoli del paese i figuranti daranno vita a scene contadine di vita quotidiana, con l’esibizione di giocolieri, cantastorie e stornellanti, arie d’operetta eseguite dal coro itinerante di Laura Tonnicchi, giochi antichi di legno in piazza e la rievocazione di un matrimonio d’epoca con tanto di balli a cura del Gruppo Folcloristico di Lucignano e "Tutti Frutti". Sono in programma anche visite guidate all’interno della festa, con partenza dal Teatro Rosini.