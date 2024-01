Memoria sul palco. Le tre notti del ’43. Il popolo perfetto

La Memoria ripercorsa sul palcoscenico dei teatri per non dimenticara la triste lezione della storia. La stagione del Verdi di Monte San Savino propone questa sera alle 21:15 "Le tre notti del ’43 - Giorgio Bassani, Florestano Vancini e Guido Fink per raccontare una delle pagine più oscure della nostra storia" di e con Enrico Fink e con I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Sul palco: Luca Baldini al basso, Massimiliano Dragoni salterio e percussioni, Massimo Ferri chitarra, bouzouki, Gianni Micheli al clarinetto basso e Mariel Tahiraj al violino. L’evento è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi. Punto di partenza il 15 novembre del 1943 quando squadracce fasciste entrano a Ferrara e compiono una retata di ebrei e antifascisti, che culmina con l’eccidio del Castello Estense in quello che oggi si chiama Corso Martiri della Libertà. Una delle stragi italiane più tristemente famose di quell’inverno atroce. Lo spettacolo ricostruisce la paura di quella notte e i silenzi che la seguirono, prendendo spunto da testimonianze dirette (in particolare quella di Guido Fink, padre dell’autore), dal racconto "Una notte del ’43" di Giorgio Bassani, dal film che ne trasse Florestano Vancini. Ne viene fuori un percorso in musica e parola intorno a una delle pagine più oscure della nostra storia, una riflessione quanto mai attuale su un episodio emblematico delle responsabilità italiane durante il fascismo. Oggi alle 16.30 al Centro Aggregazione Sociale Tortaia di Arezzo il laboratorio permanente di teatro sociale propone "Il popolo perfetto". Un progetto drammaturgico ed elaborazione scenica di Barbara Petrucci e Piero Cherici con la collaborazione di Massimo Currò e il commento musicale di Silvio Trotta. Lo stimolo della ricerca del laboratorio parte dal Programma voluto da Hitler, Aktion T4 che rivendica e persegue l’idea del "Popolo Perfetto" con la soppressione di coloro ritenuti "indegni di vivere" e la persecuzione delle diversità per liberare la razza ariana dagli impuri: folli, disabili, omosessuali, anziani, malati. Un’ opera collettiva scritta dagli attori che parte dalla forza espressiva della parola.