Mela Tomaselli in scena All’Aurora arriva "Vida"

di Angela Baldi

Sarà Mela Tomaselli con il suo monologo la protagonista questa sera sul palco dell’Aurora. Torna AuroraInScena tra riflessione e confronto al circolo Arci di piazza Sant’Agostino ad Arezzo. Questa sera alle 21,30 appuntamento con la seconda serata della rassegna diretta da Barbara Petrucci della Compagnia Diesis Teatrango, in scena l’attrice Mela Tomaselli con il suo spettacolo Vida con il testo e la regia di Carlos Weilg.

Due sorelle che cambiano e assumono nel tempo le sfumature culturali di due continenti, quello di provenienza, ormai sepolto nella loro memoria e quello del paese che le accoglie, vissuto in maniera diversa. Le due sorelle, si confessano, si accusano, si assolvono, rappresentate dalla stessa attrice che, camminando in quella ardua linea di confine tra passione e ironia, gioca con la voce e con il linguaggio del corpo, alcuni oggetti e la musica dal vivo della "guitarra" di Marcial Luna, dal Perù.

Mela Tomaselli, ha lavorato al Piccolo Teatro di Milano, al Teatro alla Scala e a diverse edizioni del Maggio Musicale Fiorentino con registi, tra gli altri, come Strehler, Ronconi e Cavani.

Dopo un’esperienza seminariale di lungo periodo all’Odin Teatret di Eugenio Barba e da Grotowky in Polonia, ha alternato un’attività come ricercatrice e autrice in campo etno-musicologico in Kenya, pubblicando quattro libri e firmando come autore due documentari, a quella di organizzatrice di eventi internazionali.

Sue produzioni artistiche come solista La Serratura di Jean Tardieu, Tane di Mara Cantoni, e recentemente come danzatrice nello spettacolo Un giorno devi assolvere, spettacolo di poesia, danza e musica di Filippo Neri e Simone Sani. Il regista e autore del testo, Carlos Weilg, peruviano di origine tedesca, rifugiatosi anni fa in Italia per ragioni di dissenso politico, affida all’attrice il suo jaccuse. Con uno sguardo internazionale e critico sul concetto di democrazia e la condizione della donna. Ingresso libero con tessera Arci.

AuroraInScena, proseguirà il 23 marzo con La Carovana della Memoria Cara, dolce Renata, indimenticabile amica. La storia e i sogni di una donna del Novecento di e con Moreno Betti con Barbara Petrucci, Antonella Ganino, Anna Vigetti e Moreno Ciandri e Gianni Cabras. Il 18 maggio Il Cilindro presenta: "Tango de la gillusìa ‘n Chjèna" di Zeno Marri. Spazio anche a "Squilibri", rassegna di Teatro Sociale il 21 aprile e il 22 aprile Diesis Teatrango in "La prossima storia".