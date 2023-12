Medioetruria senza fine. È sfida Calenda-Salvini

Un’interrogazione parlamentare sui criteri che hanno portato alla scelta di Creti anziché Rigutino per la realizzazione della stazione ferroviaria Medioetruria. E’quella che è stata presentata dalla deputata di Azione, Giulia Pastorella, al sottosegretario ai trasporti Galeazzo Bignami. "Quali sono i criteri utilizzati e quali sono le tempistiche? Perché il tavolo tecnico ha scelto Creti anche se ci sono scelte migliori in termini di bacino di utenza, distanza dalle principali città dell’area e impatto ambientali - chiede Pastorella - si possono esplicitare meglio i criteri di scelta?". A rispondere è il sottosegretario ai trasporti Galeazzo Big nami il quale nella sua replica legge una relazione su alcuni fogli, "il tavolo tecnico ha analizzato le cinque alternative già individuate e ha indicato, dopo un’analisi multicriterio e costi benefici, nella situazione Valdichiana la soluzione baricentrica tra l’Umbria e la Toscana centro meridionale per dare maggiori benefici trasportistici". "L’analisi multicriterio ha individuato l’attuale stazione di Arezzo come soluzione migliore per il basso costo degli investimenti rispetto le altre soluzioni anche se l’ipotesi Arezzo non è parsa attrattiva alle imprese ferroviarie - continua Bignami - pertanto il tavolo tecnico ha scelto l’ipotesi di Valdichiana come soluzione principale". La risposta è parsa tautologica per l’onorevole Pastorella che nella sua replica ha sottolineato la necessità di trasparenza, "diciamo che sarebbe opportuno, il prima possibile, di visionare questi documenti perché a detta di esperti, come accademici, ci sarebbero soluzioni migliori". Ma il ministro Salvini difende la scelta Creti.