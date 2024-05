Medioetruria, sanità e turismo. I candidati si dividono su tutto. Stilettate e appelli al voto

Prima partecipatissima platea pubblica per i 5 contendenti alla poltrona di sindaco della città etrusca. L’auditorium di Sant’Agostino non è riuscito a contenere i tanti cortonesi che hanno voluto prendere parte alla serata. Tante le persone rimaste anche in piedi. L’organizzazione di Boogie Night Entertainment, ha aperto anche la vicina sala Pancrazi dove, in streaming, è stato possibile assistere al dibattito moderato dal giornalista ed ex caposervizio de La Nazione Sergio Rossi. Una media di 300 persone collegate anche sui social grazie al lavoro di radio incontri. Sul palcoscenico erano seduti Verusca Castellani per Uniti a Sinistra, Sara Baldetti per Italia Viva, Andrea Vignini per la colazione di centro sinistra Pd, 5 stelle e Cortona Civica, Nicola Carini per i partiti Fratelli D’Italia, Lega, Noi Moderati, Forza Italia e Alleanza Civica e Luciano Meoni per Futuro per Cortona e Movimento autonomo popolare. Serrato il programma della serata durata oltre 2 ore, con una griglia di domande precostituita in cui i candidati hanno potuto muoversi in un temp di 4 minuti ciascuna. Temi della serata: stazione Medioetruria alla sanità, passando al rapporto con i giovani, turismo, cultura e parcheggi, fino ad un appello finale al voto. Contenute le schermaglie politiche tra i candidati. Le punzecchiature maggiori sono state quelle che il sindaco uscente Meoni ha riservato ai suoi ex alleati di centro oggi guidata dal candidato Carini.

A fare da apripista proprio il tema caldo dell’alta velocità a Creti, osteggiato solo da Castellani che ritiene il progetto "di forte impatto ambientale e una cattedrale nel deserto". Caldo anche il tema della sanità e del futuro dell’ospedale di Fratta con scambi di vedute accese su problemi strutturali e di mancanza di personale avanzata da tutti i candidati con richieste, come quella di Baldetti di "una task force per riportare e implementare servizi" o Meoni che ha rivendicato il suo operato di presidente della conferenza dei sindaci rimarcando che al suo arrivo "l’ospedale era quasi in dismissione". Sul tema del rapporto con i giovani unanime è stato il bisogno maggiore di coinvolgimento. Carini ha sottolineato il supporto che vorrà dare alle associazioni sportive del territorio "essenziali per la crescita dei ragazzi" e durante la serata ha anche ufficializzato il primo nome della sua giunta: quello di Monica Lovari al sociale. Accalorato il tema cultura e turismo. Vignini ha rivendicato i suoi progetti precedenti "auspicando di riportare Cortona maggiormente nel panorama internazionale". Appena annunciato un nuovo confronto. Ad organizzarlo ci pensano gli scout il 24 maggio alle 17,30 all’auditorium della scuola Morra di Camucia dove i candidati si confronteranno su temi e domande proposte direttamente dai ragazzi.