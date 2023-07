Medioetruria, road map stazione Vertice con i tecnici e le Regioni "Tappe forzate, scelta da ottobre"

di Lucia Bigozzi

Al tavolo su Medioetruria ora si ragiona di metodo, la sostanza verrà a ottobre. Tradotto: siamo ancora nella fase preliminare di analisi su numeri, flussi di mobilità, potenzialità, densità di popolazione. Numeri, appunto, per mettere a fuoco un aspetto sul quale la Toscana batte il tasto da tempo: la concreta volontà di Rfi di costruire la stazione dell’alta velocità. Senza questo passaggio, è la convinzione del governatore Eugenio Giani, la discussione sull’hub ferroviario, rischia di girare su un binario morto. Ed è il ragionamento che l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli ha già messo in chiaro nel confronto con Rfi e ministero.

A Roma il nuovo vertice ha riunito la task force tecnica incaricata di esaminare il dossier Medioetruria ma all’incontro hanno partecipato anche l’assessore Baccelli e l’omologo umbro Enrico Melasecche. Il "termometro" sul livello di interesse di Rfi rispetto all’opera, misurerà il dato che serve da qui a ottobre, con in mezzo il prossimo vertice già calendarizzato al ministero: 1 agosto.

L’impressione è che "stiano lavorando seriamente per approfondire tutti gli aspetti; c’è un approccio serio e daremo il nostro contributo, tenendo presente che per noi è essenziale sapere che Rfi sia ben decisa e motivata a realizzare l’opera, prima di cominciare a confrontarci sulla localizzazione", sottolinea Baccelli. Le premesse ci sono, ma in questa partita che tiene in ballo due Regioni e tre province (Arezzo, Siena e Perugia) e altrettante ipotesi sul luogo dove mettere i binari (Rigutino, Creti-Farneta, Santa Caterina, Chiusi, Montallese) i giochi veri si faranno a ottobre quando Rfi presenterà lo studio di fattibilità dell’opera con tutte le opzioni in campo. "Da quel momento, subentrerà il livello politico, ovvero il ministero e le due Regioni per decidere dove fare Medioetruria, anche sulla base delle analisi costi-benefici che Rfi porterà al tavolo". Sarà quello il vertice-spartiacque sull’intera vicenda.

"Durante la riunione a Roma, ho ribadito anche la necessità di incontrare i gestori, ovvero Trenitalia e Italo, per capire il loro livello di interesse sulla stazione, anche perchè poi dovranno garantire un traffico ferroviario adeguato, impegnandosi direttamente". L’incontro è calendarizzato a settembre.

In questa fase, lo studio di Rfi si basa sulla raccolta di dati e criteri, con una serie di elaborazioni (le cosiddette schede tecniche) che nei prossimi giorni saranno inviate a Toscana e Umbria per consentire l’incrocio di analisi. A guidare il pool di tecnici toscani è il direttore del dipartimento mobilità Enrico Becattini.

Certo è che la Regione segue con molta attenzione percorso e metodo stabiliti al ministero e, come ha ribadito il governatore Giani, giocherà "un ruolo determinante in questa vicenda", anche perchè la stazione dell’alta velocità nascerà in Toscana. Passaggio non secondario per riaffermare il principio per il quale ciascuno è chiamato a fare la propria parte senza fughe in avanti.

Del resto, a Firenze, non è passata inosservata la presenza dell’assessore umbro Melasecche alla prima riunione del tavolo romano: "l’unico politico seduto accanto ai tecnici", è la sottolineatura che rimbalza dagli uffici della Regione. Una mossa che avrebbe irritato lo stesso Giani. Anche per questo ieri a Roma gli assessori toscano e umbro hanno "presidiato" il campo d’azione.