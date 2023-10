Medioetruria ricomincia da 3. Gli scenari dell’alta velocità

Fumata grigia al tavolo tecnico del ministero dei Trasporti, chiamato entro la fine dell’anno a produrre un documento che la politica dovrà poi tradurre in un piano operativo su Medioetruria. Al confronto erano presenti gli assessori regionali Stefano Baccelli (Toscana) ed Enrico Melasecche (Umbria), i gestori Trenitalia e Italo, società dell’Alta velocità, che hanno presentato le stime tecniche e l’impatto che una nuova stazione, tra Firenze e Roma, avrebbe su Frecciarossa e Italo.

"Al tavolo abbiamo anticipato un po’ di osservazioni che poi faremo formalmente – ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai trasporti, Stefano Baccelli – e che crediamo possano essere utili per analizzare le varie ipotesi. Per esempio, abbiamo chiesto che siano ben verificate le infrastrutture esistenti in ciascun luogo, con i collegamenti ferro-ferro, le strade e il trasporto pubblico su gomma. Abbiamo anche domandato un’analisi specifica della situazione idraulica e fatto proposte integrative e migliorative. Infine, abbiamo proposto alla commissione tecnica di fornire, al termine delle valutazioni, una rosa di tre ipotesi, ciascuna con pro e contro".

Il prossimo incontro sarà il 16 novembre e per l’occasione dunque la commissione potrebbe già suggerire le due opzioni da scartare fra le cinque sul tavolo: Chiusi (stazione esistente), Arezzo (stazione esistente), Chiusi sud, Rigutino e Creti.

La fase è molto delicata e anche una sola parola fuori posto, rischierebbe di alimentare tensioni che in questo momento tutti vogliono evitare. Gli ingegneri di Rfi, infatti, ora si metteranno al tavolo per gli ulteriori e definitivi approfondimenti sugli algoritmi dei diversi parametri in considerazione. E proprio in base alla ponderazione di questi ultimi, la decisione penderà da una parte piuttosto che dall’altra. L’ultima parola spetta comunque al ministero delle Infrastrutture e quindi il parere di Matteo Salvini peserà non poco.

Come finirà? Lo sapremo il 16 novembre, data del prossimo appuntamento nel quale Rfi dirà dove è più opportuno e conveniente realizzare la Medioetruria. Sempre che si faccia.