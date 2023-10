Medioetruria, pressing sull’Umbria. Ghinelli: "Confronto con Melasecche"

"Vorrei incontrare l’assessore Melasecche, anche in un evento pubblico, per spiegargli che Medioetruria a Rigutino conviene non solo ad Arezzo ma anche all’Umbria".

Il sindaco Alessandro Ghinelli non ci gira troppo intorno e si rivolge direttamente all’assessore ai Trasporti della Regione guidata da Donatella Tesei per ritrovare un filo comune, interrotto senza un vero perché. Come un fiume carsico il tema Medioetruria spezza gli argini del silenzio delle ultime settimane. Merito del Forum organizzato da La Nazione con sei protagonisti della politica e dell’imprenditoria aretina e poi del convegno dell’associazione Tra Tevere e Arno nella Sala dei Grandi della Provincia. Due appuntamenti in cui tutti sono apparsi concordi sulla necessità di difendere Rigutino come localizzazione migliore per la stazione dell’alta velocità che invece Siena e Perugia vorrebbero a Creti, raggiungibile solo con almeno cinquanta minuti di auto dai due capoluoghi di provincia. Dieci minuti in meno di quello che i residenti delle due città impiegherebbero a raggiungere Rigutino su gomma: il calcolo è basato su Google Maps.

Per questo il sindaco di Arezzo chiama Melasecche a un pubblico dibattito per poter esprimere compiutamente le rispettive posizioni alla luce dei dati e delle analisi che già la Regione Toscana e la Regione Umbria avevano condiviso nel 2015. Dibattito che La Nazione sarebbe disponibile a ospitare e raccontare. Ma contattato dai colleghi perugini, l’assessore Melasecche ha però preferito declinare l’invito di Ghinelli, senza aggiungere i motivi.

Già perché la partita si gioca ora su due tavoli: uno tecnico a Roma che non può che confermare le caratteristiche migliori di Rigutino, e uno politico tra Arezzo e Perugia in cui il comune schieramento politico della maggioranza non contribuisce, per ora, a un dialogo aperto e proficuo. Il "no, grazie" di Melasecche a Ghinelli ne è l’ennesimo sintomo, anche se nei mesi scorsi sembrava esserci una sintonia che non c’è più.

Siena, in questo momento, è tagliata fuori dai giochi per un semplice motivo: qualsiasi alternativa di stazione sulla linea dell’alta velocità è raggiungibile in auto, per andare a Montallese, terzo incomodo sul tavolo tecnico al ministero su cui punta molto il vice presidente del consiglio regionale Stefano Scaramelli, servono addirittura un’ora e sei minuti di viaggio.

"Dobbiamo uscire dai personalismi – attacca Ghinelli – è chiaro che in linea d’aria Creti è più vicina di Rigutino. Ma raccontare che ci si arriva in mezz’ora è una bugia che non sta in piedi: da Perugia si risparmiano appena dieci minuti d’auto rispetto a Rigutino. E c’è anche la possibilità di arrivare a Rigutino in treno con la linea lenta che impiegherebbe lo stesso tempo di quello che serve in auto per arrivare da Perugia a Creti. Sono posizioni che non hanno riferimenti alla realtà. Per questo mi auguro che il ministro Salvini, sulla scorta degli studi ministeriali, faccia una scelta sui numeri e sul buon senso".