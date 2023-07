Medioetruria, passa il treno Domani il tavolo nazionale "A Roma per decidere" E Giani rilancia la sfida

di Lucia Bigozzi

Medioetruria ripassa da Roma. Secondo step del tavolo aperto al ministero delle infrastrutture per mettere "sui binari veloci" il progetto della stazione.

Opera strategica per un’area vasta che comprende due regioni e tre province (Arezzo, Siena e Perugia), da mesi sul "binario lento" delle controversie sulla localizzazione. Domani nella Capitale è fissato il nuovo faccia a faccia per analizzare sul piano tecnico le condizioni di realizzazione del progetto e capire quale tra le opzioni in campo risulterà migliore in base a una serie di parametri declinati nel primo incontro, un mese fa.

Resta da capire se al tavolo si siederanno solo i tecnici delle Regioni Toscana e Umbria o se ci saranno sedie in più per gli assessori o se, alla fine, sarà richiesta direttamente la presenza dei due governatori, Eugenio Giani per la Toscana e Donatella Tesei per l’Umbria. Il dettaglio non è irrilevante per capire da che parte andrà il confronto istituzionale con il ministero, Rfi e Trenitalia. Non è un mistero, infatti, che tra Giani e Tesei, al netto del fair play istituzionale, i binari del ragionamento sulla localizzazione dell’hub ferroviario non sono destinati a incrociarsi: Tesei, con il placet di Siena, spinge per la soluzione cortonese a Creti o Santa Caterina, mentre Giani mette in pole position l’ipotesi Rigutino, alle porte di Arezzo. È un nodo ancora da sciogliere anche se la priorità in questa fase è concentrare le valutazioni sul piano tecnico, lasciando sullo sfondo quelle politiche. Che, tuttavia, avranno un peso nella scelta definitiva su dove costruire la stazione dell’alta velocità che garantirà collegamenti rapidi tra centro e nord Italia. Domani i tecnici dovrebbero consegnare un quadro completo sulla possibilità concreta di realizzare l’opera ma anche su pro e contro delle proposte in campo.

Il governatore toscano è stato chiaro nel primo incontro al tavolo romano e lo va ripetendo da settimane: "La Regione avrà un ruolo determinante nella vicenda di Medioetruria, opera che sarà realizzata in Toscana e in provincia di Arezzo". Un passaggio che, con ogni probabilità risuonerà nel confronto al tavolo ministeriale. Giani segue il dossier da vicino e al ministro Matteo Salvini ha già ribadito l’importanza dell’opera su un’area vasta, con ricadute strategiche per economia, sviluppo, mobilità e turismo. A guidare il pool di tecnici toscani è il direttore del dipartimento mobilità Enrico Becattini.

Intanto, in vista del vertice di domani nella Capitale, dal comitato Sava che si batte per la stazione dell’alta velocità a Rigutino, arriva una sollecitazione a Salvini: "Non si faccia influenzare da esponenti politici che prima cercano soluzioni per diminuire traffico e incidenti, poi propongono la stazione a Creti, raggiungibile solo su gomma". Al ministro il presidente del comitato Matteo Galli, chiede anche di "leggere un anno e mezzo di inimmaginabile volontariato sintetizzato in www.stazioneavarezzo.it portato avanti da un gruppo di giovani professionisti".