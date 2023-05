Medioetruria, ora o mai più Giani accelera sui tecnici: "Scelta da fare presto"

di Lucia Bigozzi

Tempo scaduto. Medioetruria va fatta e in fretta. Eugenio Giani rimette al centro l’unico obiettivo sul quale Toscana e Umbria sono d’accordo: scegliere il luogo secondo il protocollo firmato a Roma un anno fa, con l’allora ministro Giovannini e costruire in tempi certi un’infrastruttura che sarà cerniera tra sud e nord per i collegamenti veloci e che, a livello locale, rappresenta un volano di sviluppo per le comunità e l’intero sistema economico di due province - Arezzo e Siena - e una regione, l’Umbria. "È fondamentale accelerare e decidere dove collocare la stazione dell’alta velocità che, comunque, nascerà in provincia di Arezzo. Sarò estremamente rispettoso del protocollo di intesa firmato con la presidente Tesei davanti al ministro Giovannini e condivido con la collega la necessità di una scelta che maturi attraverso un doveroso approfondimento tecnico", è la premessa del governatore toscano che ha fatto scattare le antenne umbre quando, proprio ad Arezzo, ha espresso la preferenza sull’opzione Rigutino rispetto a quelle sul tavolo della commissione tecnica (Creti e Chiusi in primis) chiamata a dire dove costruire l’opera, in base a una serie di parametri: dal numero di abitanti, al piano delle infrastrutture di collegamento, ai volumi dei potenziali viaggiatori, senza tralasciare le esigenze delle imprese.

La valutazione su Rigutino non incide sulla scelta dei tecnici e Giani spiega di averla manifestata "sopratutto per sollecitare le procedure e far sì che si arrivi in tempi rapidi alla scelta". Del resto, è il criterio per il quale la presidente Tesei rivendica: "Con Medioetruria l’Umbria deve recuperare un vulnus infrastrutturale importante sull’alta velocità. La stazione ha senso solo se è vicina al confine tra le due regioni. La Toscana ha già l’alta velocità". Giani non vuole infilarsi nella contesa tra guelfi e ghibellini e rilancia il valore dell’opera: "Sono convinto che così come a Reggio Emilia c’è una media stazione dell’alta velocità tra Bologna e Milano, ci possa essere tra Firenze e Roma una stazione per potenziare la mobilità veloce in un’area vasta intermedia. E la scelta dovrà basarsi sulle considerazioni che verranno dal gruppo di lavoro tecnico. Non voglio essere divisivo, e con Tesei dobbiamo continuare nel percorso di approfondimento. Del resto, dalle sue dichiarazioni, ricavo questa spinta: dobbiamo essere promotori del lavoro e concordare sulla scelta e le compensazioni". Giani è netto: "Se vincerà Rigutino, l’Umbria dovrà avere infrastrutture per raggiungere velocemente Arezzo. Se a vincere sarà Creti, agli aretini dovranno essere garantiti collegamenti rapidi con la nuova stazione. Stesso discorso se la scelta sarà Chiusi".