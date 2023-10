Medioetruria, obiettivo stazione: "Diamo più forza al piano Rigutino"

La sera andavamo in via Veneto, come nel libro di Eugenio Scalfari che celebra la strada storica di Roma dei caffè affollati e dei paparazzi a caccia di scoop. Al Caffè Via Veneto, a due passi dalla stazione di Arezzo, si è svolto il Forum de La Nazione per parlare di quella stazione dell’alta velocità che potrebbe avvicinare la provincia alla Capitale ma anche a Napoli, Venezia, Milano e Torino. Per confrontarsi sul futuro della stazione Medioetruria si sono seduti intorno al tavolo il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e il capogruppo in consiglio regionale del Pd Vincenzo Ceccarelli. In più quattro espondenti dell’economia locale: Confindustria con il presidente della Toscana Sud Fabrizio Bernini, Camera di commercio e Confcommercio Firenze e Arezzo con il vice presidente Francesco Butali, la presidente di Coldiretti Lidia Castellucci e il numero uno di Arezzo Fiere Ferrer Vannetti.

Tutti concordi sull’impatto che un’infrastrrutura dell’alta velocità a Rigutino potrebbe avere su tutta la provincia per cui Rigutino risulta baricentrica e Creti abbastanza pericolosa.

Il sindaco Ghinelli non misura le parole, il suo è un attacco diretto all’Umbria e all’assessore Melasecche: "Lo vedo molto presente accanto a Salvini, il ministro mi ha promesso più volte che la valutazione su Medioetruria sarà fatta su parametri tecnici: sia di parola. Riconosco anche che la posizione del governatore Giani è stata sempre chiara in favore di Rigutino, sulla questione Siena resta periferica perché comunque si collegherebbe su gomma. Non ho bisogno di ripetere quello che penso di Rigutino: mi piacerebbe che riuscissimo a fare squadra su questo obiettivo. Camera di commercio e Confindustria si sbilancino".

Il consigliere Ceccarelli per primo ha proposto e portato avanti il progetto Medioetruria in Regione: "Già nel 2015 si era arrivati alla soluzione di Rigutino, indicata più chiaramente dall’Umbria che dalla Toscana. Sono stati anni in cui c’erano poche risorse che il Pnrr ha liberato per nuovi investimenti. È il momento giusto per fare squadra, senza sbarrati politici né campanilistici, lo dico insieme al sindaco: Rigutino è la soluzione migliore perché il collegamento ferro-ferro con Perugia dovrà rimanere centrale nella scelta".

"Porto una notizia di queste ore: per la Città del Natale Trenitalia ha rifiutato di organizzare treni speciali perché il sistema è ormai saturo – taglia corto Butali di Confcommercio – abbiamo bisogno di una stazione dell’alta velocità a Rigutino, perché l’alternativa di Creti che è a oltre 45 minuti di auto da due città non sta né in cielo e né in terra. Arezzo è stata troppo in silenzio: dobbiamo dare forza alle nostre ragioni. Perché la Camera di commercio non ha preso posizione? Non ha un ruolo decisivo sulla scelta...".

"Il rischio che vedo è che le discordanze politiche possano spingere il ministero a lasciare tutto com’è – avverte Bernini di Confindustria – la stazione va fatta e questo deve essere il punto centrale, perché poi le valutazioni tecniche non potranno che portare alla naturale scelta di Rigutino".

"Non serve un’altra cattedrale nel deserto – aggiunge Castellucci di Coldiretti – le nostre imprese agrituristiche e vinicole ci parlando di un aumento costante di visitatori, anche da Oltreoceano. Avere una stazione dell’alta velocità a Rigutino consentirebbe di aumentare i flussi turistici tutto l’anno: un’occasione irripetibile".

"L’alta velocità può dare slancio al settore fieristico che dà segnali di vitalità ma che resta sotto utilizzato – assicura Vannetti di Arezzo Fiere – una stazione porterebbe un flusso di appuntamenti di più ampio respiro. Qui ci sono 36 mila imprese, serve una sola voce per raggiungere l’obiettivo di Rigutino".

f.d’a.