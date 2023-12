Medioetruria, la stoccata di Macrì: "Meno selfie e più politica". Fdi chiede incontro al vice ministro

di Matteo Marzotti

AREZZO

"Chiediamo ai rappresentanti del territorio che hanno una capacità di interlocuzione privilegiata con il ministro delle infrastrutture Salvini di intervenire, non si possono guardare interessi elettorali ma solo interessi generali a cui si deve uniformare ogni carica istituzionale". Le parole sono quelle di Francesco Macrì, esponente di punta di Fratelli d’Italia, e il messaggio nemmeno troppo velato riguardante la realizzazione della stazione Medioetruria era rivolto all’onorevole Nisini, esponente della Lega che ha nel proprio leader di partito il ministro delle infrastrutture. Il tema dell’alta velocità non poteva non essere al centro del congresso provinciale di Fratelli d’Italia, ieri nelle sale dell’hotel Etrusco. Un appuntamento per ribadire impegni, programmi e sviluppo del territorio, ovvero anche della stazione Medioetruria ed ecco che oltre all’appello di Fratelli d’Italia è arrivata anche la stoccata di Francesco Macrì.

"La Toscana si deve unire – ha detto Macrì – la Toscana meridionale si deve unire con i suoi rappresentanti per una scelta che ritengo la più adeguata. Creti è una scelta impropria, sarebbe una cattedrale nel deserto. Occorrerebbe una cifra enorme per realizzarla e risulterebbe inadeguata per la capacità di afflusso veicolare, servirebbero troppi investimenti e non ci sono le risorse". Da qui l’invito a rivalutare l’opzione Rigutino, ad oggi scartata. "Rigutino è una scelta frutto di una mediazione con l’area umbra e quella senese, la scelta più adeguata. Chi sostiene Creti non vuole l’alta velocità dato che la stazione richiederebbe la costruzione di una strada e non prevede lo scambio ferro-ferro" ribadisce Macrì che nel suo intervento, all’inizio dei lavori del congresso si è rivolto nemmeno in maniera troppa velata all’onorevole Nisini, esponente della Lega ed ex assessore del Comune di Arezzo, eletta nel collegio aretino. "In questo momento chiediamo ai rappresentanti del territorio che hanno una capacità di interlocuzione privilegiata con il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini di intervenire – ha sottolineato Francesco Macrì – non si possono guardare interessi elettorali ma solo interessi generali a cui si deve uniformare ogni carica istituzionale. La politica non può essere solo selfie. Ci stiamo giocando un pezzo di futuro di questo territorio con la stazione dell’alta velocità. Territorio ha dato molto a tanti politici che devono restituire quanto hanno avuto e devono impegnarsi a favore di questo territorio.".