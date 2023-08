Medioetruria, la parola ai tecnici Vertice a Roma sulla nuova stazione

di Lucia Bigozzi

Medioetruria, andata e ritorno. Oggi a Roma il terzo step del percorso che porterà al varo del piano di fattibilità sulla stazione dell’alta velocità. Lo snodo vero di una partita che coinvolge due regioni (Toscana e Umbria), tre province (Arezzo, Siena e Perugia) e un indotto fatto di migliaia piccole e medie imprese, sarà a ottobre, quando al tavolo ministeriale i tecnici consegneranno lo strumento sul quale i livelli politici dovranno stabilire dove costruire. L’infrastruttura ferroviaria che garantirà collegamenti veloci con il nord Italia è considerata da tutti un’opera strategica ma c’è bisogno di incrociare aspettative e impegni economici. Secondo le previsioni, la decisione finale dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno e tutto si gioca sulle opzioni da mesi al centro di polemiche. In campo ci sono il progetto che Arezzo sostiene con forza per la stazione a Rigutino, la doppia opzione cortonese tra Creti-Farneta e Fratta-Santa Caterina (che piace a Siena e Perugia), oltre alle ipotesi nel Senese tra Chiusi e Montallese.

Oggi sarà ancora la volta dei tecnici ministeriali, i rappresentanti di Rfi e degli assessori regionali di Toscana e Umbria.

"Discuteremo su criteri e indicatori, ovvero sulla metodologia dell’analisi propedeutica allo studio di fattibilità. Sarà consegnato a ottobre dagli esperti che in questo momento stanno lavorando alla messa a punto della parte preliminare", spiega l’assessore regionale a infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli.

Stamani tornerà al tavolo istituzionale con una serie di sollecitazioni che la Toscana intende sostenere su alcuni punti ritenuti strategici. "A mio avviso, il criterio dei criteri restano le condizioni di fattibilità del servizio. Per questo è fondamentale incontrare e coinvolgere in questo percorso anche i gestori, Trenitalia e Italo, perchè una volta realizzata la stazione dell’alta velocità, non possiamo ritrovarci a dover finanziare anche le fermate dei treni", è la sottolineatura di Baccelli.

Altro punto che sarà ribadito al tavolo romano: "Occorre chiarire fin d’ora la fattibilità dell’intervento in termini economici". In altre parole, si chiedono garanzie a ministero e Rfi sulle reali intenzioni di realizzare Medioetruria e sulla volontà di sostenerne i costi, evitando il rischio che la parte più pesante delle spese ricada sulle "spalle" della Toscana. Insomma, un percorso condiviso pure sugli impegni finanziari tra i soggetti interessati a costruire l’hub ferroviario.

Al tavolo romano, dunque, si cerca la quadra anche sul "quantum" dell’opera e riuscire a camminare in equilibrio sui binari di Medioetruria richiede molta agilità.