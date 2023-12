Medioetruria, la coscienza di Zeno. Il segretario umbro dei trasporti Cgil:: "La stazione a Creti? Progetto zoppo"

All’amarezza aretina per la scelta di Creti come stazione Medioetruria, si aggiunge quelle della Cgil, federazione trasporti, dell’Umbria.

"Le infrastrutture per arrivare a Creti non le hanno né i toscani né gli umbri, quindi ci devono spiegare come può essere favorevole al nostro territorio una fermata in quella località". Il segretario generale Ciro Zeno parla di "un progetto zoppo". Zeno sottolinea poi che "da Perugia a Terontola c’è una linea ferroviaria, ma da Terontola a Creti bisogna prendere le strade provinciali". Solo con questo ulteriore collegamento della linea ferroviaria "il progetto avrebbe una sua logica, unitamente poi al raddoppio della Perugia-Terontola". Il sindacato "insiste nel proporre Chiusi".

La soluzione più idonea per la Filt sarebbe un raccordo di quattro chilometri tra Borghetto di Tuoro e Badiaccia per collegare la Perugia-Terontola con la linea Firenze-Roma "arrivando così a Chiusi dove si dovrebbe prendere l’alta velocità". Una soluzione che, è stato aggiunto, "si andrebbe ad integrare con la nuova Terni-Todi-Perugia".

Riguardo a Creti, che dista circa 60 chilometri da Perugia e non ha un collegamento su ferro diretto con il capoluogo umbro, Zeno ha evidenziato "che appoggiamo le preoccupazioni espresse dalla Regione Toscana". Una decisione, quella del tavolo tecnico del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di indicare Creti come la soluzione più adeguata per la localizzazione della stazione Medioetruria, che sta facendo molto discutere. Anche in virtù del fatto che sulla stazione della Toscana meridionale c’erano due documenti tecnici del 2015 pubblicati dalle due Regioni che indicavano chiaramente Rigutino come soluzione migliore dal punto di vista economico e infrastrutturale. Il tavolo tecnico del ministero ha invece ribaltato tutto.

Intanto ieri la vice sindaco Lucia Tanti e il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli hanno presentato un atto di indirizzo al documento di programmazione provinciale ribadendo che l’unica localizzazione utile è quella di Rigutino e che in questo caso "un posto non vale l’altro", quindi - pur rispettando la posizione di alcuni - è necessario sollecitare la parte tecnica e quella politica a rimediare il grossolano errore della localizzazione a Creti".

Ga.P.