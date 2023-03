Medioetruria, il graffio di Ghinelli "Guasconi e Giani con chi stanno?"

Come un fiume carsico il tema della stazione Medioetruria riemerge nel dibattito politico. Il sasso nello stagno lo aveva lanciato domenica la nota congiunta di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Ora Ghinelli che criticava la posizione intransigente della Lega sul caso Polcri: il finale era dedicato alla stazione dell’alta velocità per da mesi dovrebbe insediarsi un tavolo tecnico di cui però non si ha notizia.

La nota dei tre partiti di centrodestra si concludeva con un "ci auguriamo che l’attivismo di questi giorni vada oltre questa situazione e si orienti verso i bisogni di questo territorio a partire dal garantire l’impegno del ministro Salvini a sostenere la città di Arezzo nell’individuazione di Rigutino come sito dell’alta velocità".

Una stoccata al partito che ha in Mario Agnelli e Luciano Meoni due degli amministratori più in vista che non disdegnerebbero l’opzione Creti, invisa invece al centrodestra cittadino.

Ieri la questione è arrivata anche in consiglio comunale grazie al consigliere Marco Donati di Scelgo Arezzo: "Trovo preoccupante che Fratelli d’Italia, Ora Ghinelli e Forza Italia critichino la Lega nell’ambito dell’affaire provincia tirando in ballo il tema della stazione dell’alta velocità. Cosa c’è dietro a questa presa di posizione?".

Il sindaco Alessandro Ghinelli non si è sottratto alla risposta, cercando una risposta da Massimo Guasconi: "Non mi pare che la diatriba sulla posizione della stazione sia nata adesso: l’atteggiamento dei vertici della Camera di commercio di Arezzo-Siena non mi trova d’accordo. I vertici non hanno ribattuto nulla alla richiesta dell’ente camerale perugino di posizionare Medioetruria a Creti, ma la migliore collocazione è Rigutino. Siena è importante ma il bacino aretino lo è di più".

Il mirino di Ghinelli si sposta sulla Regione e su Eugenio Giani: "In merito all’interlocuzione che ho con il ministro Matteo Salvini, parto da una premessa: se ci sono prese di posizione forti della Regione Umbria sulla soluzione in località Creti, non registro altrettanta fermezza, come sarebbe necessario, da parte della presidenza regionale toscana su Rigutino. Dopo di che a Salvini suggerisco di non dare una lettura politica della questione ma che siano i tecnici del ministero a gestirla, con le valutazioni focalizzate sui numeri dell’utenza e sul rapporto costi-benefici in vista della scelta ottimale".

f.d’a.