Medioetruria, il comitato Sava bacchetta Vecchi

Non hanno digerito l’uscita della Lega su Medioetrura con il leader provinciale Gianfranco Vecchi che, replicando alle critiche degli alleati, ha dichiarato: "Credo manchi sopratutto un’intesa tra Regioni e Ferrovie. E’ improbabile che il governo intervenga in un quadro del genere". Gli esponenti del Comitato Sava che porta avanti il progetto della stazione dell’alta velocità motivando le ragioni tecniche sulla localizzazione a Rigutino e per questo haraccolto oltre seimila firme, sottolineano: " Non si tratta solo di numeri ma anche della volontà di tante persone che chiedono un’opera fondamentale per l’intera provincia. In Umbria, il piano regionale dei trasporti 2014-2024 ha identificato Rigutino come location ideale per Medioetruria al servizio dell’Umbria. Ci aspettiamo una presa di posizione netta da parte della Lega aretina e del suo segretario, evitando situazioni ambigue che danneggiano la posizione a favore della stazione alle porte della città". E ancora: "Va ricordato che l’opera andrebbe a vantaggio del nostro territorio, lo stesso che anche la Lega dovrebbe rappresentare a livello istituzionale".

Per il comitato "non schierarsi a favore della stazione alle porte di Arezzo significa indebolire la posizione a sostegno dell’opera e rafforzare indirettamente la richiesta umbra di una stazione a Creti, nel cortonese; il che creerebbe notevoli problemi per Arezzo, Casentino, Valtiberina, Valdarno aretino, Alto Tevere e valle del Metauro".

C’è un altro aspetto che il comitato evidenzia: "Siamo sorpresi del fatto che la consegna dello studio Swot di Unioncamere sulla stazione a Creti, a Roma sia passata inosservata. E’ importante dare spiegazioni a livello provinciale e chiediamo al presidente della Camera di Commercio di fornire delucidazioni".